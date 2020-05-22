Претенденты в кандидаты от ЕР выступят на праймериз только перед своими

Праймериз «Единой России» в Свердловской области в этом году пройдут по закрытой модели – из-за пандемии коронавируса.

Как рассказал «Новому Дню» начальник отдела агитационно-пропагандистской работы СРО «Единой России» Максим Бестфатер, за претендентов на участие в муниципальных выборах будут голосовать 31 мая делегированные первичками выборщики. Кандидаты выступят только перед ними непосредственно перед голосованием. Победители будут участвовать в выборах в ближайший единый день голосования.

Крупных избирательных кампаний в Свердловской области в этом году нет. Будет избран новый состав гордумы Махнево, которая состоит из 10 депутатов, а также пройдут довыборы в думах Карпинска, Сысерти, Асбеста и Алапаевского района. Также, вероятно, в сентябре изберут недостающего депутата заксобрания. Напомним, довыборы в заксо должны были состояться 17 мая, кандидаты от основных партий были выдвинуты и зарегистрированы, но из-за коронавируса голосование перенесли на неопределенный срок.

Махнево, Сысерть, Карпинск, Асбест, Алапаевское, Евгения Вирачева

Махнево, Сысерть, Карпинск, Асбест, Алапаевское. Другие новости 22.05.20

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