«Уктусскому стрелку» продлили арест до 25 августа

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил арест Алексею Александрову, обвиняемому в убийстве двух девушек в Уктусском лесопарке.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде, мера пресечения продлена по 25 августа 2020 года включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

Напомним, жестокое убийство Натальи Кузнецовой и Ксении Солтановой произошло в августе 2018 года. Девушки сидели на скамейке в лесопарке и беседовали. По материалам дела, нападавший расстрелял их в упор. Ксения скончалась на месте, за жизнь Натальи врачи боролись несколько дней, но не смогли ее спасти. Алексей Александров был арестован по подозрению в двойном убийстве в декабре 2019 года. В апреле следственный комитет получил результаты психиатрической экспертизы Алексея Александрова. Мужчина признан вменяемым.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

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