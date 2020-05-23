Из санатория под Камышловом выписали всех вахтовиков

Из санатория «Обуховский» выписали всех находящихся на обсервации вахтовиков, а в санатории провели дезинфекцию.

Как рассказали в региональном оперштабе, почти у всех рабочих был отрицательный анализ на коронавирус. Сколько человек заболели, оперштаб не сообщает, но уточняет, что они все долечиваются в инфекционных стационарах. Ранее сообщалось, что у 34 человек выявлено заболевание.

Напомним, вахтовики из Мурманска прилетели в Свердловскую область в середине апреля, всего около 300 рабочих. «Из аэропорта, где каждый предъявил справку об отрицательном результате теста на коронавирус, их сразу же отправили в санаторий «Обуховский», который не работает и перепрофилирован под обсерватор», – сообщал тогда губернатор Куйвашев.

Но повторные анализы показали, что у части людей все-таки есть коронавирус.

Екатеринбург, Елена Иванова

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