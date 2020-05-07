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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Четверг, 7 мая 2020, 11:07 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области плюс 76 заболевших коронавирусом, половина – из обсерватора

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 34 человека – это находящиеся в обсерваторе вахтовики.

За сутки вирус выявлен у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Камышлова, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Режевского городского округа. Также в статистику включены 34 случая заболевания жителей других регионов РФ, находящихся в условиях обсервации на территории Камышловского района. Вероятно, речь идет о размещенных в санатории «Обуховский» вахтовиках, которые приехали из Мурманской области.

«Таким образом, на Среднем Урале зарегистрировано 1 429 случаев новой коронавирусной инфекции. Состояние 15 госпитализированных с Covid-19 оценивается как тяжелое, 59 – средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное», – сообщили в региональном оперштабе.
Выписан еще 31 человек – общее количество жителей, которых вылечили уральские врачи, составляет 243.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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