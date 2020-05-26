Самозанятые неохотно обращаются за поддержкой к государству

Самозанятые в Свердловской области не торопятся получать обещанные государством деньги – только половина тех, кто платит налог на профессиональный доход, подали заявление в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Первоначально выплату в 5000 рублей могли получить те, кто зарегистрировался до 1 апреля. На прошлой неделе меру поддержки расширили: 5000 рублей могут получить те, кто зарегистрировался со 2 апреля по 1 мая, а те, то регистрировался до апреля и не снялся с учета, могут получить еще по 5000 рублей.

«Нам поступило более 5000 заявлений, выплаты получены по 4300 заявлениям. А на 1 апреля у нас зарегистрировано 12400 самозанятых, то есть обратились к нам менее половины. На 1 мая зарегистрировано 16 тысяч человек. То ли мы плохо рассказываем о том, что существуют такие возможности...Ведь ничего не надо делать, чтобы эти деньги получить!", – рассказал сегодня в ходе вебинара директор СОФПП Илья Сулла. Впрочем, он заметил – некоторые самозанятые торопятся получить деньги. Так, уже 120 человек получили по пять тысяч рублей повторно.

Что касается предприятий малого и среднего бизнеса, которые могут получить субсидию в размере 1 МРОТ на одного сотрудника, то и они не все обратились за деньгами. По словам уполномоченной по правам предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх, субсидию могут получить более 50 тысяч компаний или ИП, заявки подали только 39 тысяч. Одобрено 23,5 тысячи заявок, в компаниях, которые получают выплату, работают порядка 95 тысяч человек. Объем выплаты составил около 1 миллиарда рублей.

Артюх выразила удивление, почему бизнесмены не хотят получать деньги, которые не надо будет возвращать. Напомним, предприниматели из перечня малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей могут получить субсидию в 1 МРОТ (12130р) на каждого сотрудника, если сохранено более 90 % штата. Субсидия облагается налогами и страховыми взносами, если тратить ее на выплату зарплаты.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.05.20

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