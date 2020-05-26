Министр АПК посоветовал уральцам покупать одежду на рынках, пока закрыты ТЦ

Министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев посоветовал жителям региона одеваться на рынках, пока большинство магазинов одежды, обуви и торговые центры закрыты. Такое предложение министр высказал в ходе брифинга, отвечая на вопрос – что же делать тем, кому необходимо сменить гардероб в связи со сменой весеннего сезона на летний.

«Да, действительно в Свердловской области в части муниципалитетов, где неблагоприятная ситуация с распространением вируса, введены ограничительные меры на работу некоторых магазинов. В первую очередь, речь идет о Екатеринбурге и агломерации и других территориях. Однако у нас не закрыта деятельность открытых рынков, где можно приобрести тот или иной вид товаров», – прокомментировал Дмитрий Дегтярев.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев собирался открыть торговые центры с 18 мая, но из-за очередного скачка заболеваемости коронавирусом решение было отложено сначала до 25 мая, а сейчас – до 1 июня. При этом полпредство считает, что в Свердловской области уже можно открывать непродовольственные магазины, хотя и с некоторыми ограничениями.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.05.20

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