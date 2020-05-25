Куйвашев официально продлил ограничительные меры по коронавирусу до 1 июня

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничительных мер по коронавирусу до 1 июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ уже опубликован на портале правовой информации. А на своей странице в инстаграме губернатор отчитал свердловчан, которые не слушаются его и не соблюдают самоизоляцию. «В минувшие выходные смотреть было страшно на центральные улицы Екатеринбурга и рекреационные зоны, где горожане проводили досуг так, как будто никакого коронавируса нет. Сами взгляните на фотографии. Я не для красного словца ранее говорил, что мы внимательно проанализируем отложенный эффект от майских праздников, принимая решение о продлении или ослаблении ограничений. Посмотрите на статистику – сегодняшний пик, это, в том числе, эхо тех погожих дней», – написал он.

Реакция пользователей не заставила себя ждать. Куйвашеву ответили, что люди хотят «жить, есть и дышать». «Принцип кнута и пряника не работает. Сидеть дома и не кушать 2 месяца никто не сможет! Кредиты, ипотеки нужно платить, детей одевать, за квартиру платить. Не все из воздуха могут создавать благо!», – ответил Куйвашеву один из подписчиков.

Напомним, сегодня было выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса – 279.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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