Избирком обсудит печать бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию

В Свердловской области продолжается активная подготовка к всероссийскому голосованию по проекту поправок в Конституцию.

Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, уже на завтрашнем заседании будут рассмотрены вопросы, связанные с изготовлением и передачей бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. То, что его дата еще не назначена, этому не помешает. Как пояснили в избиркоме, внешний вид бюллетеня был утвержден Центризбиркомом еще в марте, и даты на нем не было. Напомним, ранее избирком сообщил, что в регионе уже почти сформирован корпус общественных наблюдателей, которые будут следить за проведением голосования.

Между тем ситуация с коронавирусом, из-за которой изначально было перенесено голосование по поправкам, пока остается неблагоприятной: за последние сутки зарегистрировано 207 новых случаев коронавируса, всего в регионе уже 4190 случаев заболевания. Умерли от вируса уже 20 человек. Вчера губернатор Евгений Куйвашев продлил особый режим до 1 июня.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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