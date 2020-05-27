Депутаты отдадут губернатору «алкогольные» полномочия, которые он уже взял

На следующей неделе, 2 июня, комитет свердловского заксобрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды даст право губернатору дополнительно ограничивать розничную продажу алкоголя. Среди авторов законопроекта – депутат, который давно живет в другом регионе, и депутат, призывавший «меньше питаться».

Самого законопроекта на сайте заксо еще нет, но он должен быть опубликован на днях. В повестке заседания комитета указано, что изменения будут внесены в статьи 3 и 5-1. Статья 3 определяет «Полномочия высших органов государственной власти Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области». В действующей редакции ст.3 сказано, что заксобрание принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере розничной продажи алкоголя и ограничивающие ее, а губернатор – организует исполнение этих законов. Статья 5-1 вводила ограничения по продаже алкоголя до, во время и после культурных и спортивных мероприятий на территориях, прилегающих к месту их проведения.

По данным источника в заксобрании, в новой редакции закона полномочия губернатора будут расширены – он сможет сам устанавливать дополнительные ограничения, без участия законодательного органа. Между тем месяц назад губернатор Евгений Куйвашев уже начал это делать – 20 апреля он запретил розничную продажу алкоголя на всей территории области после 19.00 на время действия ограничительных мер по коронавирусу. Губернатор объяснял, что эта мера поможет удержать людей дома, на самоизоляции, однако фактически ограничения привели к росту очередей в алкомаркетах после 18-00.

Почему депутаты решили дать губернатору такие полномочия именно сейчас, когда он уже «взял» их самостоятельно, выяснить оказалось проблематично. Один из авторов законопроекта, депутат от СР Андрей Жуковский, несколько лет назад переехавший в Омскую область вслед за своим бывшим товарищем по партии Александром Бурковым, не берет трубку. Другой, Илья Гаффнер, который прославился советом «если нет денег – надо меньше питаться», заявил, что «это вопрос не ко мне, а к председателю комитета». Председатель профильного комитета Сергей Никонов подтвердил, что в новом законопроекте речь идет о перераспределении полномочий в пользу губернатора, но подробно обсуждать эту тему до окончания заседания комитета отказался.

Добавим, что на ближайшем заседании депутаты примут еще один закон, расширяющий полномочия губернатора. В проекте документа говорится, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации губернатор устанавливает правила поведения, обязательные для исполнения всеми гражданами и организациями.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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