В ЦГБ №20 из-за угрозы коронавируса временно закрылось одно из отделений

Горбольница №20 в Екатеринбурге во второй раз частично закрылась на карантин из-за выявленного случая Covid-19. Противоэпидемические мероприятия были проведены в одном из отделений ЦГБ, сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе.

По данным источника E1.ru, речь идет о неврологическом отделении. Положительный диагноз подтвердился у нескольких пациентов, которые лежат в одной палате. Но в оперштабе сообщают лишь об одном зафиксированном случае Covid-19, не уточняя, кто заразился – пациент или медперсонал. «Отделение временно закрыто на карантин, пациенты и сотрудники протестированы. Все остальные отделения ЦГБ №20 продолжают работу в штатном режиме», – прокомментировал штаб.

Напомним, ЦГБ №20 уже закрывалась на карантин в апреле, когда коронавирус нашли у пациента с тяжелой пневмонией. Тогда областной министр здравоохранения Андрей Цветков утверждал, что никто из медперсонала не был инфицирован. Позднее губернатор Евгений Куйвашев указал ЦГБ №20 в числе тех медучреждений, где произошли больничные вспышки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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