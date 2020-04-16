Министр Цветков: большинство врачей заразились коронавирусом за рубежом или от больных родственников

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков впервые с начала ситуации с коронавирусом в регионе выступил с брифингом – он проходил в режиме видеоконференции, чиновнику задавали вопросы, которые журналисты ранее присылали на специальный whatsapp-чат.

По словам Цветкова, в регионе действительно больше одного заболевшего медицинского работника – однако точную цифру по каким-то причинам чиновник назвать не захотел. Более того, он сказал, что лишь один – заразился на работе. «Медработники находятся на переднем крае борьбы с этой опасной инфекцией, но они являются такими же людьми, как и те, кого они лечат, и, к сожалению, инфицируются этим вирусом. Основная масса инфицированных связана с тем, что наши медработники ездили за рубеж, контактировали с больными родственниками и соседями – несколько человек находятся под медицинским наблюдением сегодня. К счастью, в тяжелом состоянии нет, все в удовлетворительном состоянии», – заявил в ходе брифинга Цветков.

По его словам, единственный случай заражения врача, связанный с профессиональной деятельностью, произошел в Красноуфимске – с пневмонией в больницу поступил человек, приехавший из Москвы и не рассказавший, что был в другом городе. «Изначально у него не было диагноза, но по плановым обследованиям он был установлен, обследовали контактных, установили у одного работника больницы», – сказал министр.

Затем он сказал, что похожая ситуация сложилась в екатеринбургской ЦГБ № 20. «Там была примерно такая же ситуация, но из медработников никто не инфицирован. Был тяжелый пациент с пневмонией, без анамнеза поездок за рубеж, планово был обследован, была выявлена инфекция, проводится в течение 14 дней обследование контактов, думаю, с субботы будет открыта – после дезинфекции», – пояснил чиновник.

Что касается главврача больницы № 14 в Екатеринбурге Владимира Кухаркина, то он контактировал с инфицированными пациентами на дежурстве, поэтому, по словам Цветкова, обязан был уйти на карантин. Однако у всех контактировавших в этом медучреждении отрицательные результаты на Covid-19.

Также Цветков опроверг информацию о том, что были зарегистрированы случаи заражения в ЦГБ № 1 и ЦГБ № 23. «23-я больница однозначно работает в обычном режиме, зараженных нет ни среди больных, ни среди медработников, первая тоже – там один из медработников, кто не выходил на работу, был под наблюдением, так как был контактный по подъезду, диагноз у него не подтвержден», – сказал министр.

Врачи, которые сегодня работают с заболевшими коронавирусом, тестируются только раз в неделю. «Обязательное использование средств индивидуальной защиты, сегодня Свердловская область для медработников получила приличное количество – и поставка Минпромторга, и за счет Фонда святой Екатерины, мы вчера и позавчера распределяли средства индивидуальной защиты, думаю, на ближайшие месяц-полтора этот вопрос закрыт», – подытожил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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