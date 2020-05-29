На Среднем Урале 135 больных коронавирусом отправили по домам

В Свердловской области становится больше бессимптомных больных, которые проходят лечение не в больнице. Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе, 135 человек, у которых никаких симптомов нет, но лабораторно подтвержден коронавирус, находятся под меднаблюдением на дому. Неделю назад дома находились только 30 человек. Еще около 250 бессимптомных пациентов изолированы в обсерваторах.

По последним данным, в регионе коронавирус был подтвержден в 4693 случаях, от болезни оправились 1827 человек, то есть к этому времени лечатся 2866 уральцев. В оперштабе уточнили, что сейчас бессимптомно болезнь протекает в 52,5% пациентов. То есть около полутора тысяч бессимптомных по прежнему занимают места в больницах. Как писал ранее «Новый День», стоимость лечения пациента от коронавируса в круглосуточном стационаре – от 75 тысяч рублей, по тарифам ТФОМС Свердловской области. На дому меднаблюдение значительно дешевле – 25 тысяч. Добавим, Минздрав РФ рекомендовал изменить правила подсчета коронавирусной статистики – не включать в нее бессимптомных пациентов. В свердловском оперштабе отметили, что вопрос о внедрении новых правил прорабатывается.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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