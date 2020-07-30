С завтрашнего дня кандидаты в заксо могут начать агитацию

С завтрашнего дня, 31 июля, кандидаты в депутаты заксобрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному округу могут возобновить агитацию, которая прерывалась из-за режима изоляции, – пока без привлечения официальных СМИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в постановлении областного избиркома. Не позже 11 августа состоится жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на государственных радио- и телеканалах и бесплатной печатной площади в государственных газетах. Агитация в СМИ начнется 15 августа и завершится в полночь 12 сентября, накануне дня голосования. Добавим, 13 сентября в области состоятся выборы и довыборы в 11 муниципалитетах.

Все четыре участника кампании в заксо прошли регистрацию еще в конце марта. Это мэр Ивделя Петр Соколюк (Единая Россия), депутат гордумы Ивделя Николай Заморин (КПРФ), депутат Екатеринбургской думы Антон Гусев (ЛДПР) и юрист Андрей Бычков («Справедливая Россия»). Первоначально довыборы планировались на 17 мая, но из-за коронавируса подготовка к ним была заморожена в начале апреля.

Екатеринбург, Краснотурьинск, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Краснотурьинск. Другие новости 30.07.20

Благотворительный фонд РМК купит жилье для пострадавших от паводка в Нижних Сергах (ФОТО). / Автовладелец заявил в полицию об угоне, чтобы не отвечать за пьянку за рулем. / Свердловчане негодуют из-за решения Куйвашева назначить Цветкова своим советником. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»