На севере области началось досрочное голосование по довыборам в заксо

С сегодняшнего дня, 2 сентября, на избирательных участках Краснотурьинского одномандатного округа началось досрочное голосование по довыборам депутата заксобрания.

Как сообщили «Новому Дню» в окружной избирательной комиссии, досрочное голосование продлится до 12 сентября. В рабочие дни граждане смогут посетить участки с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 14:00.

Проголосовать досрочно могут те, кто в день выборов (13 сентября) будут по уважительной причине (отпуск, командировка, учеба, работа, лечение) отсутствовать по месту жительства и не смогут прийти на участок.

Напомним, довыборы были назначены из-за смерти депутата Анатолия Сухова и первоначально должны были состояться в мае, но помешал коронавирус. В кампании участвуют четыре кандидата, которые прошли регистрацию еще в конце марта. Это мэр Ивделя Петр Соколюк (Единая Россия), депутат гордумы Ивделя Николай Заморин (КПРФ), депутат Екатеринбургской думы Антон Гусев (ЛДПР) и юрист Андрей Бычков («Справедливая Россия»).

Краснотурьинск, Евгения Вирачева

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