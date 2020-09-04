российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 сентября 2020, 16:19 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

ХК «Автомобилист» назвал свой главный козырь в новом сезоне

Билл Питерс. Фото ХК «Автомобилист»

Руководство хоккейного клуба «Автомобилист» вновь ставит цель дойти до финала Кубка Гагарина. Для этого в команде появился канадский специалист Билл Питерс, который возглавил тренерский штаб команды. «Он не нуждается в дополнительных рекомендациях. Билл выигрывал чемпионат мира с национальной сборной Канады, работал главным тренером на матче всех звезд НХЛ. И он по праву входит в когорту ведущих тренеров мира. Мы очень рады, что он принял наше приглашение, и надеемся, что наша совместная работа принесет пользу клубу и радость для наших болельщиков», – сообщил на пресс-конференции директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

По его словам, селекционная работа клуба в этом году велась с учетом пожеланий нового тренера и правила жесткого потолка зарплат (в сезоне 2020/21 клубы КХЛ не могут тратить на игроков более 900 миллионов рублей). «Повезло, что мы быстро достигли соглашения о сотрудничестве с Биллом Питерсом, и большая часть работы по формированию состава шла вместе с ним. Мы предлагали ему варианты, а он с помощью видео знакомился с возможностями потенциальных новичков, одобрял или отклонял кандидатуры. Отклонил немного, надо сказать», – рассказал Максим Рябков.

Пандемия Covid-19 также наложила свой отпечаток на подготовку команды. Как ранее писал «Новый День», за пару недель до старта чемпионата случилась вспышка коронавируса в основном составе «Автомобилисте», из-за чего команда не смогла провести предсезонный турнир в Челябинске. Инфекцию подхватил и главный тренер Билл Питерс, но перенес болезнь бессимптомно.

«Моя семья находится в Северной Америке, поэтому для меня ситуация была простой. Надо было две недели сидеть дома в самоизоляции. Спасибо нашему клубу, что не дали умереть мне с голоду и привозили продукты, – с улыбкой отметил канадский наставник «Автомобилиста». – Конечно, несколько дней выпали из рабочего режима, но как только я сдал повторный отрицательный тест, сразу приступил к работе».

По его словам, несколько заболевших игроков смогли справиться с инфекцией до начала чемпионата, поэтому сейчас у «Автомобилиста» боевой состав, что доказала вчерашняя победа над «Трактором». Он также оценил игру 42-летнего Павла Дацюка, который в стартовом матче набрал 2 очка и стал самым результативным игроком встречи.

«Павел – один из ведущих игроков команды, у него потрясающее голевое чутье. Он пользуется уважением в тренерском штабе и в раздевалке, и он тот человек, который может донести мою мысль до игроков. Для меня было достаточно просто назначить его капитаном команды. Я поговорил с ним и понял, что он готов взвалить на себя это бремя», – отметил Питерс.

Максим Рябков отметил, что в настоящий момент все подразделения «Автомобилиста» изолированы друг от друга. «Сейчас, когда может случиться все что угодно с любой командой, как показала предсезонка, важно иметь боеспособную обойму квалифицированных хоккеистов. Наличие собственного фармклуба и молодежной команды, всей нашей вертикали, которую мы выстраивали в течение трех лет, дает подушку безопасности. Мы понимаем, что в любом случае у нас есть набор опытных игроков, которые способны решать задачи клуба в случае форс-мажора. Очень важный аспект, что в течение предсезонки Билл Питерс и его помощники смогли посмотреть большой объем хоккеистов нашей системы – это и полтора десятка хоккеистов из команды «Горняк», хоккеисты молодежной команды. Игроки должны быть каждый день в случае чего готовы, чтобы помочь основному составу «Автомобилиста», – отметил директор команды.

Билл Питерс рассказал, что был приятно удивлен уровнем хоккеистов екатеринбургского клуба и КХЛ в целом. «Это интересный жизненный опыт – оказаться в России, даже в условиях пандемии. Екатеринбург прекрасный город, мне нравится здесь находиться. Пока только положительные впечатления», – высказался канадец.

Он также отметил, что ждет первого домашнего матча команды. «Ребята мне рассказывали, что здесь потрясающая атмосфера. Надеюсь, завтра в игре со «Спартаком» мы сможем ощутить поддержку наших болельщиков и сможем их порадовать», – заключил Билл Питерс.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 04.09.20

Суд вынес третье наказание мужчине, задержанному на акции протеста в поддержку Хабаровска. / В аэропорту Кольцово заработал пункт тестирования на Covid-19. / Еду в Дагестан. Путевая карта «Нового Дня». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» начал новый сезон в КХЛ с победы в уральском дерби

«Автомобилист» сможет принимать на домашних матчах только 30% зрителей

В «Автомобилисте» вспышка коронавируса – заболели треть игроков

Главный тренер «Автомобилиста» заразился коронавирусом, остальная команда ждет результатов тестирования

«Автомобилист» начинает продажу абонементов на сезон. Купить их смогут не все

ХК «Автомобилист» разбросал шайбы по Екатеринбургу

ХК «Автомобилист» начал предсезонные сборы

Теперь официально: Дацюк заключил новый контракт с «Автомобилистом»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,