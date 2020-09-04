ХК «Автомобилист» назвал свой главный козырь в новом сезоне

Руководство хоккейного клуба «Автомобилист» вновь ставит цель дойти до финала Кубка Гагарина. Для этого в команде появился канадский специалист Билл Питерс, который возглавил тренерский штаб команды. «Он не нуждается в дополнительных рекомендациях. Билл выигрывал чемпионат мира с национальной сборной Канады, работал главным тренером на матче всех звезд НХЛ. И он по праву входит в когорту ведущих тренеров мира. Мы очень рады, что он принял наше приглашение, и надеемся, что наша совместная работа принесет пользу клубу и радость для наших болельщиков», – сообщил на пресс-конференции директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

По его словам, селекционная работа клуба в этом году велась с учетом пожеланий нового тренера и правила жесткого потолка зарплат (в сезоне 2020/21 клубы КХЛ не могут тратить на игроков более 900 миллионов рублей). «Повезло, что мы быстро достигли соглашения о сотрудничестве с Биллом Питерсом, и большая часть работы по формированию состава шла вместе с ним. Мы предлагали ему варианты, а он с помощью видео знакомился с возможностями потенциальных новичков, одобрял или отклонял кандидатуры. Отклонил немного, надо сказать», – рассказал Максим Рябков.

Пандемия Covid-19 также наложила свой отпечаток на подготовку команды. Как ранее писал «Новый День», за пару недель до старта чемпионата случилась вспышка коронавируса в основном составе «Автомобилисте», из-за чего команда не смогла провести предсезонный турнир в Челябинске. Инфекцию подхватил и главный тренер Билл Питерс, но перенес болезнь бессимптомно.

«Моя семья находится в Северной Америке, поэтому для меня ситуация была простой. Надо было две недели сидеть дома в самоизоляции. Спасибо нашему клубу, что не дали умереть мне с голоду и привозили продукты, – с улыбкой отметил канадский наставник «Автомобилиста». – Конечно, несколько дней выпали из рабочего режима, но как только я сдал повторный отрицательный тест, сразу приступил к работе».

По его словам, несколько заболевших игроков смогли справиться с инфекцией до начала чемпионата, поэтому сейчас у «Автомобилиста» боевой состав, что доказала вчерашняя победа над «Трактором». Он также оценил игру 42-летнего Павла Дацюка, который в стартовом матче набрал 2 очка и стал самым результативным игроком встречи.

«Павел – один из ведущих игроков команды, у него потрясающее голевое чутье. Он пользуется уважением в тренерском штабе и в раздевалке, и он тот человек, который может донести мою мысль до игроков. Для меня было достаточно просто назначить его капитаном команды. Я поговорил с ним и понял, что он готов взвалить на себя это бремя», – отметил Питерс.

Максим Рябков отметил, что в настоящий момент все подразделения «Автомобилиста» изолированы друг от друга. «Сейчас, когда может случиться все что угодно с любой командой, как показала предсезонка, важно иметь боеспособную обойму квалифицированных хоккеистов. Наличие собственного фармклуба и молодежной команды, всей нашей вертикали, которую мы выстраивали в течение трех лет, дает подушку безопасности. Мы понимаем, что в любом случае у нас есть набор опытных игроков, которые способны решать задачи клуба в случае форс-мажора. Очень важный аспект, что в течение предсезонки Билл Питерс и его помощники смогли посмотреть большой объем хоккеистов нашей системы – это и полтора десятка хоккеистов из команды «Горняк», хоккеисты молодежной команды. Игроки должны быть каждый день в случае чего готовы, чтобы помочь основному составу «Автомобилиста», – отметил директор команды.

Билл Питерс рассказал, что был приятно удивлен уровнем хоккеистов екатеринбургского клуба и КХЛ в целом. «Это интересный жизненный опыт – оказаться в России, даже в условиях пандемии. Екатеринбург прекрасный город, мне нравится здесь находиться. Пока только положительные впечатления», – высказался канадец.

Он также отметил, что ждет первого домашнего матча команды. «Ребята мне рассказывали, что здесь потрясающая атмосфера. Надеюсь, завтра в игре со «Спартаком» мы сможем ощутить поддержку наших болельщиков и сможем их порадовать», – заключил Билл Питерс.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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