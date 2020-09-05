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Воскресенье, 6 сентября 2020, 00:05 мск

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«Автомобилист» открыл хоккейный сезон в Екатеринбурге «сухой» победой над «Спартаком» (ФОТО)

В Екатеринбург пришел большой хоккей. «Автомобилист» в субботу вечером провел первый домашний матч и одержал победу над московским «Спартаком» с минимальным счетом 1:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пандемия коронавируса внесла свои поправки в 13-й сезон Континентальной хоккейной лиги. На игру смогли попасть только 1,5 тысячи болельщиков (30% от вместимости КРК «Уралец»), билеты на матч продавались по особому расписанию. Екатеринбургский клуб отменил весь развлекательный интерактив внутри арены и сократил зоны фуд-корта. Впрочем, перед началом матча на улице всех ждал небольшой рок-концерт вживую. К радости болельщиков работал и клубный магазин, где выстроилась очередь за брендированными красными масками.

Зрительские трибуны зияли пустотами: большая часть мест была перемотана скотчем, первые три ряда попали в «чистую зону», где запрещено находиться посетителям. Но на атмосфере матча это почти не сказалось. Шумовую поддержку «Автомобилисту» обеспечивали полностью забитый фан-сектор и верхние ряды арены.

Игра началась с острых атак «Спартака», так что вратарю екатеринбуржцев Якубу Коваржу пришлось сразу включаться в работу. Но хозяева вскоре опомнились и перехватили инициативу.

На протяжении первого периода борьба команд была равной, но после перерыва удача улыбнулась «Автомобилисту». Михаил Мамкин бросил от синей линии, а вратарь «Спартака» Никита Беспалов не смог сориентироваться и пропустил гол. В третьей двадцатиминутке «Автомобилист» внимательно играл в обороне, не давая шансов сопернику. Лишь в последние секунды москвичи, выпустив шестого полевого игрока, смогли создать трафик у ворот Коваржа, но екатеринбуржцы удержали победный счет.

После матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс поделился впечатлениями: «Мне очень понравилась сегодняшняя игра. Мы одержали первую победу в Челябинске, и это дало нам хороший эмоциональный фон. Приятно удивляют молодые ребята. Я впервые увидел в деле Михаила Назарова, он произвел хорошее впечатление. Команда прибавляет в физическом плане, и это тоже добавляет позитива. Сегодня было видно, что ребята успевали за соперником в каждом эпизоде. Конечно, я бы хотел видеть больше голов. Но надо понимать, что у многих сегодня была первая игра за пять месяцев. Я бы обратил внимание, что мы сегодня создали много возможностей, чтобы забить шайбу. Это позитивные моменты, которые рано или поздно приведут к голам. Главное, что сегодня мы получили удовлетворительный результат».

Канадский специалист также сказал несколько комплиментов екатеринбургским болельщикам. «Открывать сезон в своем городе – это весело. Честно скажу, до того, как подписать контракт, я много расспрашивал своих знакомых о Екатеринбурге. Мне говорили, что это чудесный, хоккейный город. Это оказалось чистой правдой. Сегодня было очень громко и шумно. Да, было всего 30% зрителей, но поддержка трибун была блестящей», – отметил Билл Питерс.

Защитник Алексей Василевский на пресс-конференции также поделился эмоциями от игры: «Первый период прошел на равных, второй и третий мы чуть добавили. Мы хорошо сыграли в защите, и вратарь Якуб нам сильно помог. Так что все молодцы».

Якуб Коварж отметил, что в составе «Спартака» очень много мастеровитых нападающих, и играть против них нелегко. «Мы очень довольны этой победой, тем более с нулем. Команда наша очень здорово сыграла в средней зоне, не допускала контратак. Ребята мне создали комфортные условия, чтобы отбивать броски». К слову, Коварж сегодня отразил 24 броска.

«Автомобилист» одержал две победы подряд на старте сезона. Серия домашних игр продолжится на следующей неделе – 8 сентября екатеринбургский клуб встретиться с пекинским «КуньЛунь», а 11 сентября сыграет против нижегородского «Торпедо».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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