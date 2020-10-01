Консул Азербайджана в Екатеринбурге: «Очереди у дипмиссии не связаны с военными действиями» (ФОТО)

Сегодня, 1 октября, у здания Генерального консульства Азербайджана в Екатеринбурге были замечены толпы людей – и мужчин, и женщин, предположительно, граждан этой республики.

Собравшиеся довольно агрессивно отреагировали на появление фотокорреспондента «Нового Дня», запретив их снимать. Дать комментарий согласился консул Азербайджана в Екатеринбурге Рамин Адил оглы Салимханов. «Недавно консульство открыло прием, сегодня у нас день замены паспортов, вот люди и приехали. Они и на прошлой неделе приезжали, и на позапрошлой. У нас три-четыре месяца не было приема из-за коронавируса, и вот эта очередь – следствие. Это вообще не имеет никакого отношения к военным действиям, которые происходят в Азербайджане», – пояснил он. Неприветливость своих земляков он объяснил тем, что им приходится стоять в длинной очереди.

В то же время консул признал, что у некоторых живущих на Урале азербайджанцев возникло желание срочно вернуться на родину. «Но наш президент сказал, что необходимости в этом нет. В Азербайджане хватает и военной техники, и живой силы», – прокомментировал он. Тех граждан Азербайджана, которые сейчас находятся за рубежом по вопросам учебы или бизнеса, пока никто никуда не призывает.

Напомним, конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. 12 июля 2020 начался новый виток конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций армии страны подразделениями ВС Армении из артиллерийских установок на участке границы, проходящем по территории Товузского района.

С 27 сентября боевые действия в нагорном Карабахе идут, не прекращаясь. В тот же день Армения объявила всеобщую мобилизацию. 28 сентября Sputnik Азербайджан сообщил, что вооруженные силы Армении потеряли более 550 человек убитыми и ранеными. При этом Баку опровергает все сообщения о собственных потерях. Ранее глава Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанская сторона потеряла порядка 200 военных, а также около 30 танков и другой бронетехники. 29 сентября пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков выступил со специальным заявлением. По его словам, Россия призывает все страны, в том числе Турцию, сделать всё для прекращения огня и возврата «к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами». Песков подчеркнул, что в Кремле, «прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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