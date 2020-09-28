Баку заявил о 550 убитых и раненых военнослужащих Армении

Вооруженные силы Армении потеряли более 550 человек убитыми и ранеными, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Минобороны республики. В военном ведомстве также заявили об уничтожении 22 бронемашин, 15 зенитно-ракетных комплексов «Оса», 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок и трех складов с боеприпасами. При этом Баку опровергает все сообщения о собственных потерях.

Ранее глава Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанская сторона потеряла порядка 200 военных, а также около 30 танков и другой бронетехники. Ереван также озвучивал и собственные потери. По словам пресс-секретаря Минобороны страны Шушан Степанян, в боях погибли 16 человек, а ранения получили более 100 военнослужащих. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики в свою очередь сообщал о десятках погибших и пострадавших.

Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями в начале вооруженного конфликта. Так, в Минобороны Армении заявили, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам» со стороны Азербайджана. В оборонном ведомстве Азербайджана утверждают, что первой огонь открыла армянская сторона, а азербайджанским войскам пришлось ответить контрнаступательной операцией.

Напомним, конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Баку, Иван Гридин

Баку. Другие новости 28.09.20

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