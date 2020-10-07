Час икс для восьми кандидатов в гордуму наступит в 18:00 – надо успеть сдать подписи

У кандидатов в городскую думу по округам № 3 и № 9, которые пошли на довыборы самовыдвиженцами или от непарламентской партии «Российский общенародный союз», осталось менее трех часов, чтобы сдать в избирательную комиссию подписи избирателей в свою поддержку.

Как сообщили «Новому Дню» в горизбиркоме, в округе № 3 уже сдал подписи адвокат Ярослав Мелехин. Остальные – директор строительной компании Андрей Кузнецов, помощник депутата заксо Игорь Рубцов, преподаватель техникума дизайна и сервиса Иван Дыкман, росгвардеец Кирилл Алексеевский и кандидат от партии РОС Иван Волков необходимый для регистрации пакет документов еще не принесли.

В округе № 9, как уже сообщал «Новый День», два участника уже выбыли из борьбы. Это лаборант УрФУ Константин Плашиннов, который понял, что не успевает собрать нужного числа подписей, и временно не работающий Алексей Долгов, который принес почти в 10 раз меньше подписей, чем нужно. Еще не дошли до избиркома с подписными листами директор ООО «Лекстер» Павел Гордеев, член Общественной палаты города Александр Гавриленко и кандидат от партии «РОС» Михаил Худоян.

Все 10 кандидатов от парламентских партий и «Яблока» документы уже сдали. Завтра в 17:00 городской избирком начнет принимать решения об их регистрации (или отказе в ней).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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