С выборной дистанции сошел третий кандидат в гордуму

Еще один кандидат-самовыдвиженец заявил, что не смог собрать необходимого количества подписей избирателей.

Директор ООО «Лекстер» Павел Гордеев написал на своей странице в соцсети, что ему удалось собрать только 100 подписей. «Вывод по сбору подписей: Один человек собственными силами и без финансирования не может собрать 300 подписей. Как минимум совмещая это с основной работой», – резюмировал он.

В округе № 9, как уже сообщал «Новый День», два участника уже выбыли из борьбы. Это лаборант УрФУ Константин Плашиннов, который понял, что не успевает собрать нужного числа подписей, и временно не работающий Алексей Долгов, который принес почти в 10 раз меньше подписей, чем нужно.

Прием подписей заканчивается меньше чем через полчаса – ровно в 18:00. В округе № 3 еще не сдали документы директор строительной компании Андрей Кузнецов, помощник депутата заксо Игорь Рубцов, преподаватель техникума дизайна и сервиса Иван Дыкман, росгвардеец Кирилл Алексеевский и кандидат от партии РОС Иван Волков, в округе № 9 – член Общественной палаты города Александр Гавриленко и кандидат от партии РОС Михаил Худоян.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.10.20

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