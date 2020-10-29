Новым главой Артёмовского стал председатель местной думы

Депутаты городской думы Артёмовского сегодня выбрали себе мэра из шести претендентов, представленных конкурсной комиссией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного исполкома «Единой России», мэром стал их однопартиец, председатель местной думы Константин Трофимов.

Напомним, пост мэра стал вакантным в августе, когда его по собственному желанию покинул Андрей Самочёрнов, теперь он возглавляет Каменск-Уральский психоневрологический интернат. Был объявлен конкурс, в котором участвовало шестеро: председатель думы Константин Трофимов, бывший замглавы Кирилл Говорухин, директор МКУ «Жилкомстрой» Андрей Шуклин, экс-прокурор Артёмовского Юрий Колпаков, депутат Александр Соловьев, бывшая глава администрации города Татьяна Позняк. Комиссия допустила до финала всех шестерых.

Артёмовский, Евгения Вирачева

Артёмовский. Другие новости 29.10.20

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