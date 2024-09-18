Силовики задержали мэра уральского райцентра

Сегодня за главой Артемовского Константином Трофимовым прямо в администрацию пришли силовики. По неофициальной информации, он задержан.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело коррупционного характера. В рамках данного расследования проводятся необходимые мероприятия.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что оперативное сопровождение следственных действий сотрудников СКР осуществляют полицейские из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области. «Работа находится на первоначальном этапе, поэтому более точные и подробные обстоятельства пока не разглашаются», – отметил Горелых.

Как уже писал «Новый День», Трофимов был избран на пост главы Артемовского в 2020 году. До этого он был председателем местной думы.

Артемовский, Елена Владимирова

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