На Урале Covid-19 подхватил очередной чиновник. Сколько всего их болеет – никто не считает

В Свердловской области заболел коронавирусной инфекцией замглавы Краснотурьинска Александр Катаев. Об этом сам чиновник рассказал на странице в инстаграме. «Как-то так... всем моим «контактам» на заметку и для самоконтроля состояния», – написал Катаев и выложил скрин положительного теста.

Его шеф, глава Краснотурьинска Александр Устинов, сегодня сообщил «Новому Дню», что «чувствует себя прекрасно». Кроме того, мэр рассказал, что в администрации приняты специальные меры – 35% сотрудников переведено на дистанционную работу, ограничен прием граждан.

Напомним, это уже не первый случай, когда в администрациях свердловских муниципалитетов чиновники уходят на больничный по Covid-19.

Например, глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин заболел коронавирусом 21 октября. Об этом он сообщил через официальный сайт города. «Несмотря на предпринимаемые меры безопасности, интенсивный график работы и рабочие встречи привели к тому, что я вынужден уйти на больничный. В субботу получил положительный результат на коронавирус. Сейчас прохожу лечение, состояние удовлетворительное», – поделился Соломин. Сегодня в приемной главы сказали, что Иван Соломин еще на больничном.

18 октября стало известно, что коронавирус диагностировали у главы Среднеуральска Андрея Зашляпина, но мэр легко переносит инфекцию и продолжает работать на удаленке. «Длительная командировка в Москву на прошлой неделе обернулась неприятным «сюрпризом». В четверг тест на коронавирус показал положительный результат», – сообщил он в соцсети. Уже 30 октября Зашляпин порадовал подписчиков хорошими известиями: «Ровно через две недели вынужденной изоляции и получения двух долгожданных отрицательных тестов приступил к работе «вживую». Переболел достаточно легко, надеюсь, долгосрочных последствий не будет».

В начале октября заболел мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков. Он сообщил, что уходит на двухнедельную самоизоляцию, а инфекцию переносит без симптомов. В конце месяца глава уже вернулся к работе.

Добавим, что в региональном оперштабе «Новому Дню» не смогли предоставить информацию, сколько глав городов переболели коронавирусом, болеют сейчас или находятся на изоляции. «Оперштаб ни пациентов, ни предполагаемых пациентов не идентифицирует», – прокомментировали там.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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