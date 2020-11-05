Эксперты – о выборах в США: «Не надо болеть за Трампа» и «только в России надеются на чудо»

В США продолжается подведение итогов выборов президента. Пока побеждает демократ Джо Байден, но уже начались уличные акции в поддержку честного подсчета голосов.

Как уже сообщал «Новый День», согласно последним данным, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден увеличил отрыв от действующего президента-республиканца Дональда Трампа на финальном этапе подсчета голосов. По его информации, Байден получил уже 264 голоса коллегии выборщиков из 270 необходимых для победы. У Трампа пока 214 голосов. Демократ опережает республиканца и по числу голосов избирателей – 50,4% против 48%.

Российские политологи, следящие за кампанией в США, не сомневаются, что простой победы не получит никто из кандидатов.

Политтехнолог Андрей Перла, оценивая текущую ситуацию в США, написал в соцсети: «Не надо болеть за Трампа. Надо болеть за ее величество американскую смуту. Чем более долгую, тем лучше. Человечеству лучше. Я считаю, для России лучше слабая Америка, которая поедает себя изнутри. Я также считаю, что Трамп – это нормальная холодная война двух стран, каждая из которых «новый Рим».

Глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в интервью «Бизнес online» выразил мнение, что даже если Байден победит, он может по недееспособности уйти и передать власть своему вице-президенту Камале Харрис. Но еще до этого США ждут новые потрясения. «Я думаю, поствыборные протесты в США будут еще более масштабными, чем погромы после убийства Джорджа Флойда. Пока все идет к тому, что новые уличные столкновения в Америке окажутся более крупными, чем летние беспорядки», – считает он.

Политолог Константин Калачев отмечает, что для китайцев вопрос о новом президенте США решен. «И только в России упертые трамписты продолжают надеяться на чудо. Судя по количеству российских трампистов, Дональду Фредовичу стоит задуматься о переезде в Россию. Будет президентом США на территории РФ. Можно еще на Аляске восстание поднять. Провести референдум, создать АНР», – иронизирует он в фейсбуке.

Вашингтон, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Вашингтон, Екатеринбург. Другие новости 05.11.20

Первые рейсы на Кубу оказались проблемными: один не вылетел, на второй пустили не всех. / В Екатеринбурге ожидается дождь. / На Бисертском пруду подросток провалился под лед (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»