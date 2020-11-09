«Гауляйтер» и «бастующие пионеры». Как первый свердловский губернатор встречал первого уральского полпреда

Уже завтра в Екатеринбурге ждут нового уральского полпреда Владимира Якушева. С территорией он хорошо знаком, как и с губернаторами, с которыми ему предстоит работать. Совсем другой ситуация была 20 лет назад, когда только был учрежден институт полномочных представителей президента, а на Урал назначили генерал-полковника милиции, бывшего замминистра внутренних дел России Петра Латышева. Эдуард Россель, который тогда занимал пост губернатора Свердловской области, полпреда вовсе не ждал, напоминает «Новый День».

Конфликт начался с того, что Росселю пришло письмо от управделами президента РФ Владимира Кожина – тот просил подыскать подходящее помещение для новой федеральной структуры, головной офис которой будет находиться в Екатеринбурге. Однако областные власти заявили, что «раз представительство располагается в Екатеринбурге, то и офис для Петра Латышева должен найти городской комитет по управлению имуществом». Это произошло в мае 2000 года.

В июне, уже после того, как Владимир Путин представил губернаторам своих полпредов – мероприятие проходило в Москве, Латышев прибыл на Урал. Но никто из глав регионов его не встретил. Россель в тот момент вообще улетел в отпуск в Карловы Вары, так что единственным, кто принимал Латышева, стал его зам Алексей Воробьев. Политологи тогда усмотрели в этом демонстрацию собственного политического веса со стороны глав регионов.

На этом противостояние не закончилось. Администрация президента вынудила областные власти выдать для полпреда и его аппарата подходящее помещение. Выбор пал на Дворец пионеров. В итоге уже в июле прошли акции протеста, дети разрисовали площадь перед бывшим особняком купца Харитонова и написали несколько писем Путину с просьбой оставить дворец им. Латышев долгое время уклонялся от комментариев по этому поводу, после чего все же заявил со ссылкой на губернатора Эдуарда Росселя, что детские пикеты – это провокация, за которой стоят определенные политические силы. Указывая на заказной характер конфликта, Латышев заявил, что по его информации, каждый день «бастующие пионеры» получали по 50 рублей.

К сентябрю политическое противостояние между Латышевым и Росселем только усилилось, полпред в «Российской газете» уже напрямую обвинил областное руководство в провоцировании скандала вокруг Дворца пионеров. На пресс-конференции в конце сентября Латышев прокомментировал и заявление Росселя о том, что губернатор не намерен уступать свое право влиять на работу силовых органов и, в частности, на кадровые решения в правоохранительных структурах (а именно ротацией в первую очередь занялся бывший замминистра МВД России). «Я делаю поправку на возраст, таких высказываний я себе не позволяю. В Свердловской области сохраняется запредельный уровень преступности, в области – широчайший уровень коррупции, а у населения существует полное недоверие к власти», – заявил Латышев.

При этом на все вопросы о конфликте полпред отвечал, что его нет, а «есть определенные проблемы, связанные с позицией конкретного человека». «Со временем он созреет и поймет, в какую область попал. Надо же наш Урал знать! Чтобы говорить, лучше у нас законы или хуже, их нужно изучить», – парировал губернатор.

Уже в 2001 году конфликт продолжился, причем заявления стали еще жестче. Эдуард Россель дал интервью, в котором сравнил институт полпредства с «гауляйтерами» нацистской Германии. По словам губернатора, когда немцы проанализировали сложившуюся ситуацию, то увидели, что окружные представители внесли хаос в управление государством. «И Гитлер вынужден был отказаться от этой структуры. У нас все управление государством продумано – еще со времен Витте, председателя Совета министров России в начале века. Он четко описал всю систему управления государством. У нас эта система сохранилась», – сказал «Известиям» Россель, подчеркнув, что «сегодня у президента вся власть в руках, поэтому не нужно никаких представителей», а также что «попытки полпреда Латышева вмешиваться в его дела он немедленно пресечет».

«Я нисколько не расстраиваюсь по поводу подобных заявлений», – прокомментировал заявление Петр Латышев.

Уже к лету этого же года отношения полпреда и губернатора в публичной плоскости заметно потеплели – это произошло после послания Владимира Путина к Федеральному собранию. «Я не думаю, что губернатор Россель метит на какое-то место и вновь думает о какой-то республике. Это губернатор из числа тех, которые на протяжении довольно длительного времени возглавляет субъект Федерации, это губернатор, имеющий свое собственное мнение по всем вопросам государственной жизни. И в принципе, это нормально», – сказал в интервью Латышев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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