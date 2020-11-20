«Автомобилисту» разрешили пускать на матчи владельцев абонементов

В Свердловской области действует запрет на допуск болельщиков на спортивные мероприятия, введенный указом губернатора региона Евгения Куйвашева. Однако для ХК «Автомобилист» сделали исключение – всех, кто купил абонементы на посещение домашних матчей клуба до 1 ноября, будут пускать на трибуны, сообщили в пресс-службе команды

«После этой даты (1 ноября) продаж абонементов не производилось. Дальнейшие продажи абонементов и продажи входных билетов на отдельные матчи производиться не будут вплоть до особого распоряжения правительства Свердловской области и оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции», – уточнили в клубе.

Там напомнили, что болельщики смогут прийти на матчи в КРК «Уралец», только если будут соблюдать масочный режим и сохранять дистанцию. «Возможность смотреть матчи любимой команды вживую сейчас напрямую зависит от вашей собственной дисциплины и самосознания», – цитирует пресс-служба клуба директора Максима Рябкова.

Напомним, ранее в «Автомобилисте» сообщили о том, что организовали трансляцию для болельщиков на уличном медиафасаде соседствующей с КРК «Уралец» Академии единоборств РМК.

Екатеринбург, Елена Сычева

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