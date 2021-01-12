Проблемы «Единой России», разоблачение новичков и популизм: какими будут выборы-2021

Электоральный цикл – 2021 в России будет насыщенным. В единый день голосования 19 сентября состоятся выборы в Государственную думу восьмого созыва, а также выборы глав 11 субъектов РФ и депутатов региональных парламентов в 39 регионах. В том числе будет избран новый состав заксобрания Свердловской области. В чем заключаются особенности грядущих избирательных кампаний, «Новому Дню» рассказал уральский политолог Сергей Мошкин.

«Я думаю, что борьба на парламентских выборах в любом случае будет конкурентной, потому что для определенного круга лиц депутатское кресло как регионального заксобрания, так и Госдумы, является престижным. Политические элиты уже начали готовиться к этим выборам. На мой взгляд, здесь есть несколько вопросов. Во-первых, останутся ли в Госдуме четыре традиционные парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»), или туда будут допущены так называемые новые партии, которые в прошлом избирательном сезоне смогли получить представительство в ряде регионов. Выборы в Госдуму ярко продемонстрируют, кто эти партии-новички – кремлевские проекты или инициативные собрания? Потому что если у администрации президента РФ есть желание обновить парламентский состав, то областные администрации будут всячески содействовать новичкам для прохождения процентного барьера в ГД. Так, например, было в Челябинской области во время прошлых выборов, где власти откровенно помогали «Зеленой инициативе». Партия впервые участвовала в выборах, ей нужно было собрать подписи жителей в свою поддержку. Без помощи региональных властей ей вряд ли бы это удалось, и я точно знаю, что областная администрация очень охотно помогала «Зеленой инициативе». В итоге партия получила один мандат в челябинском заксобрании и теперь может участвовать в федеральной кампании без сбора подписей», – отмечает собеседник агентства.

Для самой власти крайне важно получить квалифицированное большинство в Госдуме, говорит Сергей Мошкин. Для этого «Единой России» необходимо показать высокий результат на выборах, но это будет сложно. Хотя по всем рейтингам ЕР остается лидирующей партией в стране, в целом процент поддержки ее населением значительно просел за последние годы. Сказывается и пенсионная реформа, и общее падение экономики, и снижение популярности Путина, который олицетворяет собой партию власти, хотя формальным лидером ЕР остается Дмитрий Медведев.

«У «Единой России» будет еще одна проблема. Опыт прошлого избирательного сезона показал, что праймериз в условиях пандемии на основе онлайн-технологий – это очень сложная и дорогостоящая процедура. Открытая модель (когда любой желающий может проголосовать за участника праймериз) поднимает стоимость отдельной кампании примерно в два раза. А если проводить праймериз в условиях пандемии, то процесс становится малоконтролируемым со стороны кандидатов. И мне крайне любопытно, по какому варианту «Единая России» будет проводить праймериз в этом году», – подмечает эксперт.

Еще одна трудность, с которой столкнутся абсолютно все партии в 2021 году, – поиск предвыборной идеологии и тем программных заявлений для избирателей. «Можно с уверенностью сказать, что все будут говорить о социальных проблемах. Пандемия здесь сыграла свою роль. Все будут говорить об образовании, медицинской и социальной помощи. Вопрос в том, насколько эта риторика будет популистской. В последние годы мы видим печальный тренд, когда отдельные кандидаты и в целом партии все больше сваливаются в популизм. У них громкие лозунги на злобу дня и хлесткие фразы, но при этом мало рационального, мало выполнимых обещаний. Если такой тренд продолжится, то на предстоящих выборах мы получим популизм, не имеющий ничего общего с реальностью. Но это проблема не только России. Такая тенденция есть во всех развитых демократических странах, сейчас яркий пример – США», – рассказал Мошкин.

Что касается выборов в свердловское заксо, то здесь в первую очередь стоит вопрос о корректировке смешанной системы. Сейчас в областной парламент избирается 25 депутатов по избирательным округам и 25 – по партийным спискам. С конца прошлого года активно курсируют слухи, что власти готовы увеличить число одномандатных округов с 25 до 35, а для списочников оставить только 15 мест.

«Я не исключаю, что это решение будет принято, причем в ближайшее время. Такой сценарий выгоден в первую очередь «Единой России», у нее простой расчет – выиграть все одномандатные округа, а списочные места предоставить оппонентам. Но такие разговоры вызывают негативную реакцию у КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», потому что перенарезка округов ставит их в сложное положение», – объясняет политолог.

Непросто кандидатам будет с подготовкой предвыборной агитации. «Федеральная кампания в Госдуму и региональная кампания в свердловское заксобрание будут идти параллельно. Все партийцы волей-неволей должны будут ориентироваться на агитационный посыл из Москвы, но на местах эти общие слова нужно преломлять и усиливать местной спецификой. Это любопытный момент, как региональные депутаты и кандидаты будут вписываться в общую федеральную риторику, насколько они будут свободны и самостоятельны. С такой задачей придется столкнуться каждому кандидату и каждому региональному отделению партий», – заключил собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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