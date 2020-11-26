Кому выгодна перенарезка избирательных округов и при чем тут контрэлита: мнения экспертов

В Свердловской области все чаще звучат предположения, что выборы в заксобрание в 2021 году пройдут по новому сценарию. Как сообщают источники «Нового Дня», областные власти склоняются к тому, чтобы увеличить число одномандатных округов с 25 до 35, а для депутатов-списочников оставить только 15 мест. Официально такое предложение в заксобрание пока не внесено. Тем не менее «Новый День» решил проанализировать, кому выгодны такие перемены.

Политконсультант Александр Пирогов убежден, что любые изменения в избирательном процессе на руку партии власти: «Каждые выборы происходили с какими-то изменениями, которые в итоге облегчали жизнь партии власти. Сегодня мы видим, что сторонников у нее становится все меньше. А партия власти без большинства – это оксюморон. Изменения, о которых мы говорим, позволят ей укрепить свои позиции. Я не уверен, что такое же решение примут на уровне Госдумы, потому что это вызовет существенное недовольство в обществе, партия власти получит репутационный ущерб в масштабах всей страны. Но в регионах это пройдет не так болезненно. Игроки тоже подготовлены». Кроме того, заметил эксперт, еще 10 одномандатных округов дадут партии власти возможность переманить к себе 10 интересных ресурсных кандидатов из других партий.

Что касается оппозиционных партий, то, отмечает Пирогов, с ними ситуация неоднозначная. Если избирательных округов станет больше, то сами они, конечно, уменьшатся, но все же не до такой степени, «чтобы ножками все оттоптать». Следовательно, шансы на победу в округе у аутсайдеров малы, если только в сценарии не будет контрэлитной игры. «Страшны не сами оппозиционные партии, а контрэлита, которая может использовать эти партии в своих политических целях. Но эта опасность существовала всегда», – считает Пирогов.

Говоря о действующих депутатах заксо, избранных по одномандатным округам, Пирогов заявил, что без поддержки административного ресурса половина из них точно проиграла бы выборы. «Есть депутаты – заложники корпоративных решений, которые сами не знают, зачем они там сидят», – сказал он.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, д.ф.н, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин считает, что принимать такие изменения уже поздновато, до выборов осталось меньше года. «Но, конечно, у нас страна чудес, так что все может быть. Такой вариант возможен. Если кому-то покажется, что ситуация настолько плоха, то перенарезка округов чудесным образом реализуется. Но, на мой взгляд, во-первых, не все так плохо. А во-вторых, надо не округа резать, а вести грамотную подготовку к выборам, начинать с идеологии, использовать все классические технологии. Тем более что бонусы могут и не получиться. Могут сыграть факторы, которые зависят от общественного сознания, что и показали последние довыборы в Екатеринбурге. Кандидат от «Единой России» набрал тысячу голосов в 50-тысячном округе! С избирателем просто никто не работал. А «кампания на минималках» сейчас чревата неприятными сюрпризами. Правил ведения кампаний, которые существуют у нас уже 30 лет, никто не отменял», – отметил Гагарин.

Депутат заксо Вячеслав Вегнер, избранный по спискам КПРФ, но потом исключенный из партии, заявил, что приветствует такие перемены. «Партийные списки – анахронизм, такие депутаты не закреплены за конкретными территориями, у них меньше ответственности перед избирателями. Будь моя воля, я бы вовсе списки отменил». На вопрос «Нового Дня», не сделает ли это заксобрание однопартийным, Вегнер раскритиковал бывших соратников. «Наша оппозиция – абсолютные импотенты, привыкли жить на бюджетные деньги и оторвались от людей. Привыкли жить в тепличных условиях. Есть одна партия, которая называет себя второй, – где эта вторая партия, что она делает?» В качестве положительного примера он привел Мосгордуму, которая полностью избирается по одномандатным округам, но при этом в ней существуют фракции трех оппозиционных партий, в том числе – «Яблока».

Напомним, в октябре на заседании Совета политических партий в полпредстве первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев напомнил, что любое изменение схемы выборов влечет за собой перенарезку избирательных округов, а это крайне затрудняет работу кандидатов с электоратом. «Ходят слухи, что будут изменения», – пояснил он свои опасения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.11.20

Кибер-мошенники лишили свердловчан 80 млн рублей. / На главной площади Екатеринбурга устанавливают елку (ВИДЕО). / В горбольницу Каменска-Уральского пришли фсбшники. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»