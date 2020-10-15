Шептий и Ивачев попросили Цуканова, чтобы доля списочников на выборах-2021 не менялась

Представители свердловских отделений парламентских политических партий выразили полпреду президента Николаю Цуканову пожелание, чтобы схема выборов в заксобрание 2021 года осталась такой же, как сейчас: 25 депутатов избираются по партийным спискам, а 25 – по одномандатным округам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым эту тему затронул секретарь областного отделения ЕР, вице-спикер Виктор Шептий. По его словам, за год до выборов правила игры уже должны быть понятны ее участникам, и пора прекратить «дискуссии» на эту тему в публичном пространстве. Его поддержал секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев, который напомнил, что любое изменение схемы выборов влечет за собой перенарезку избирательных округов, а это крайне затрудняет работу кандидатов с электоратом. «Ходят слухи, что будут изменения», – добавил он.

Николай Цуканов попросил прокомментировать ситуацию депутата Госдумы, куратора уральских единороссов Ивана Квитку. Тот заверил, что Госдума изменением схемы выборов в заксобрания не занимается, это компетенция субъекта.

«Так я не понял, в чем ваше предложение?» – удивился полпред, который назвал сегодняшнюю схему выборов в свердловское заксо «вполне приемлемой».

Шептий в ответ намекнул, что кроме мнения на этот счет полпреда есть и другие, не пояснив, чьи именно.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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