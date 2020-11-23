Свердловские единороссы намерены сохранить долю списочников в заксо

Изменение соотношения депутатов – списочников и одномандатников в заксо пока не обсуждается, и решение по этому вопросу может быть принято только там.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, отвечая на вопрос журналистов. Он отметил, что «с огромным уважением относится к администрации губернатора» (по мнению ряда СМИ, именно там готовят перемены в структуре заксобрания), но любые решения об изменении числа списочников и по перенарезке избирательных округов принимаются только самими депутатами. Пока никаких законопроектов на эту тему никто не вносил. «Но если – я рассуждаю гипотетически – такие предложения где-то есть, то надо их надо публиковать, обсуждать и принимать решение до конца этого года», – считает Шептий.

Напомним, в октябре тот же вопрос поднимался на совете политических партий при полпреде президента – тогда им еще был Николай Цуканов. Тогда Шептий тоже говорил, что за год до выборов правила игры уже должны быть понятны ее участникам, и пора прекратить «дискуссии» на эту тему в публичном пространстве. Его поддержал секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев, который напомнил, что любое изменение схемы выборов влечет за собой перенарезку избирательных округов, а это крайне затрудняет работу кандидатов с электоратом. Николай Цуканов попросил прокомментировать ситуацию депутата Госдумы, куратора уральских единороссов Ивана Квитку. Тот заверил, что изменение схемы выборов в заксобрание – компетенция самого заксобрания. «Так я не понял, в чем ваше предложение?» – удивился полпред. Шептий в ответ намекнул, что кроме мнения на этот счет полпреда есть и другие, не пояснив, чьи именно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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