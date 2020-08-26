Патриотизм и котики: новые политические партии на Урале

В следующем году по всей России пройдут выборы депутатов Госдумы, а в Свердловской области к тому же выберут новый состав регионального заксобрания. По мнению экспертов, будет интересно посмотреть, как покажут себя новые политические партии, зарегистрированные в этом году. Всего их – четыре. Это партия «За правду» Захара (настоящее имя – Евгений) Прилепина, Партия прямой демократии (ППД) разработчика компьютерных игр Вячеслава Макарова, экологическая партия «Зеленая альтернатива» московского экоактивиста Руслана Хвостова и партия бизнесмена Алексея Нечаева «Новые люди». «Новый День» выяснил, кто из новичков уже вплотную занялся работой на Урале.

Партия «За правду» и одноименное общественное движение строят свою программу на патриотической и консервативной риторике и критике западного либерализма. По мнению ее лидеров, именно такие идеи близки большинству россиян среднего возраста. В этом году партия принимает участие в выборах в заксобрание Челябинской области: она выставила список из 49 кандидатов по единому избирательному округу. Как сообщил РИА «Новый День» координатор движения «За правду» в Екатеринбурге Алексей Никифоров, в Свердловской области уже тоже зарегистрировано региональное отделение партии. У движения, которое не требует государственной регистрации, в регионе более 200 сторонников. Из ближайших планов – благоустройство Калиновского лесопарка в микрорайоне Эльмаш (в ближайшую субботу, 29 августа, сторонники движения намерены провести там субботник). В планах 2021 года – Госдума и заксобрание.

Название «Зеленая альтернатива» говорит само за себя. В манифесте партии сообщается, что «природа России отравлена», а «в парламенте страны с самыми богатыми природными ресурсами и чудовищными экологическими проблемами до сих пор не представлены природоохранные силы». «Неформальным лидером» в партии называют художника Васю Ложкина, а символом – нарисованного им кота. Партия уже активно участвует в выборах в соседних регионах: она выставила свои списки на выборах в заксобрание Челябинской области, Госсовет Республики Коми, а также своего кандидата на пост главы Республики Коми. Как сообщили в пресс-службе партии, в Свердловской области отделение уже создано, но пока активной самостоятельной работы не ведет.

Партия прямой демократии декларирует новый формат партийной работы. В их манифесте говорится, что любые решения будут приниматься общим голосованием всех членов партии на защищенной онлайн-платформе, а вся деятельность партии будет открыта и прозрачна для ее членов и избирателей. В избирательных кампаниях, проходящих на территории Большого Урала в 2020 году, партия не участвует, активной деятельности в регионах УрФО не ведет. Тем не менее в ее пресс-службе «Новому Дню» сообщили, что региональное отделение создано и будет принимать активное участие в выборах 2021 года.

Партия «Новые люди» ставит перед собой цель сделать Россию «свободной страной, а не страной запретов», призывает к дальнейшей либерализации рынка и политической системы, сокращению государственного аппарата. В уральских выборах 2020 года не участвует. Но, как сообщили в ее пресс-службе, отделение в Екатеринбурге уже зарегистрировано, сейчас в нем официально состоят 9 человек. «Это оптимальное число сотрудников для начала работы в регионе. Сейчас ведется работа со сторонниками партии в Екатеринбурге. Активисты в разгар эпидемии коронавируса раздавали жителям города бесплатные антисептики», – рассказали там. После выборов в 12 регионах 13 сентября этого года начнется подготовка к выборам в Госдуму 2021 года. «Мы планируем развернуть активную работу во всех регионах страны, в том числе и в Свердловской области», – сообщили «Новые люди».

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, д.ф.н, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин считает, что политический спектр новых партий анализировать даже интереснее, чем обсуждать рокировки в списках старых парламентских. Очень многое зависит от того, смогут ли они 13 сентября провести своих кандидатов в региональные заксобрания, например, в той же Челябинской области. Если избирательное законодательство в ближайшее время не изменится, это даст новым партиям право выдвигаться в Госдуму без сбора подписей. «В этом случае они, возможно, смогут повлиять на политический ландшафт региона, войти в заксобрание и попытаться попасть в Госдуму. Это дает новые возможности молодым политикам или же тем, кто давно пытается, но ничего не получается», – считает эксперт, но напоминает: «Прежние непарламентские партии в последнее время потерялись на политическом небосклоне».

Политолог Сергей Мошкин напомнил «Новому Дню», что новые партии всегда создаются под конкретные задачи. «Чтобы участвовать в выборах в Госдуму, партия должна быть зарегистрирована как минимум год назад. Кроме того, чтобы выдвигать свои списки в Госдуму без сбора подписей, партия должна иметь хотя бы одного действующего депутата в одном из региональных заксобраний. Поэтому сейчас новые партии пытаются принять участие в региональных выборах этого года, например, у наших соседей – в Челябинской области, – пояснил он. – Вторая причина создания партий – оттянуть голоса у какой-то конкретной партии, без цели самой пройти в думу. Иногда партия создается под контролем власти под какую-то актуальную для определенных регионов проблему. Например, есть регион, где остро стоят проблемы с экологией. И вот туда приходит новая партия, обещающая эти проблемы решить. Люди воодушевляются, начинают ее поддерживать. Но, так как она провластная, главная задача – оттянуть голоса у других партий, которые тоже используют эту тему».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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