За жильем в маневренном фонде обратилась семья из квартиры, с которой начался пожар на Рассветной

В администрацию Екатеринбурга за предоставлением жилья в маневренном фонде пока обратилась только одна семья, проживавшая в доме на улице Рассветной, 7, где случился пожар с 8-ю погибшими. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии. Это жильцы той самой квартиры на 2-м этаже, с которой и начался пожар. Но лично в администрацию они пока не приезжали.

Напомним, возгорание в девятиэтажном доме произошло в ночь с 11 на 12 января 2021 года около 02:58. Пожарные прибыли на место спустя пять минут после вызова. Очаг пожара находился в квартире на втором этаже, где прописаны шесть человек. Семья числилась как неблагополучная. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. По данным прокуратуры, в сгоревшей квартире были обнаружены горелки и множество окурков. В результате пожара погибли 8 человек – семь взрослых и один ребенок. Все они отравились угарным газом. Среди погибших – мать с шестилетней дочкой, которые жили на девятом этаже, женщина во время пожара просила помощи в твиттере.

Еще один пострадавший подросток находится в больнице в состоянии средней тяжести, у него диагностированы ожоги коленей и ступней и отравление продуктами горения.

Из дома были эвакуированы 90 человек. Жильцы верхних этажей рассказали, что дым очень быстро проникал в квартиры, они спасались от удушающих газов на балконах.

Врио главы города Алексей Орлов распорядился выплатить материальную помощь семьям погибших в ночном пожаре на улице Рассветной. Размер денежных выплат не уточняется.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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