Нечищеные дороги, вакцина, дистант, Кольцово: на что жалуются Куйвашеву в инстаграме

Инстаграм-аккаунт губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева давно стал площадкой для обсуждения важных вопросов. «Новый День» узнал, с какими проблемами к политику жители региона чаще всего обращались в январе.

Первый пост посвящен поздравлению свердловчан с Рождеством, он собрал на момент публикации 110 комментариев. Пользователи задавали личные вопросы, интересовались отсутствием маски на лице митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и спрашивали, когда школьники выйдут с дистанта.

На следующий день после поздравления Евгений Куйвашев сообщил свердловчанам, что дистант для учеников школ отменяется, чему часть родителей была сильно не рада. Они привели в пример Москву, где каникулы продлили до 17 января. По их мнению, школы – это рассадник заразы.

«Продлили бы ещё каникулы детям, они даже и нагуляться-то не успели – холодно на улице, а через 3 дня снова в рассадник заразы. А ещё школы бы проверили на предмет наличия оборудования, которое обещали установить ещё к началу учебного года (санитайзеры, очистители воздуха и пр.). Я в нашей школе ничего такого не увидела, может не внимательно смотрела...» – комментирует mar_s_ianka.

Ей возражает пользовательница ignatovaekv: «Даже смешно читать бредовые комментарии. Вы родители только о своем удобстве думаете? От того, что дети сидят дома здоровее они не будут. Только отупеют и ослепнут, от реальных людей шарахаться начнут. Нужно воспитывать иммунитет. А в началке всегда больничные с новой силой у родителей были и будут!!!»

Следующая публикация была связана с началом в регионе массовой вакцинации от коронавируса. Губернатору писали в том числе воспитатели детсадов, опасающиеся оттока кадров: «У нас в детском саду люди готовы попрощаться с работой из-за принуждения ставить прививку. Кто работать будет, не понятно. Очереди воспитателей и младших воспитателей желающих работать не наблюдаем», – прокомментировала asoldato_.

Однако есть и те, кто уже испытал на себе вакцину и написал о своих ощущениях. Пользовательница Valentinamaximum рассказала: «Я поставила прививку. Оба компонента. Чувствую себя прекрасно. Все было в добровольной форме. Поставила еще в декабре. Желающих действительно очень много на самом деле. И даже не хватает доз».

Затем жители области начали жаловаться губернатору на плохую уборку снега: «Уважаемый, Губернатор!!! Вы не ездите по Екатеринбургу? Что происходит? Обратите, наконец, внимание, что творится с благоустройством города! Невозможно просто уже! Никогда такого не было! На Вас одна Надежда!» – пишет Ia_8189.

Многие подписчики с ней согласились, однако адресовали свое негодование также и врио главы Екатеринбурга Алексею Орлову: «Почему новый назначенный мэр не чистит снег! Ужас на дорогах! Никогда так плохо не было!» – комментирует anton_zlatkovskiy.

Сейчас можно увидеть, что вопросы вакцинации и образования по-прежнему волнуют свердловчан сильнее всего. Пользователи спрашивают, когда студенты вузов смогут вернуться к традиционному формату обучения.

«Очень интересует вопрос перспектив и личного обучения у студентов колледжей и вузов. Наша система образования не готова и не вытягивает дистанционное обучение. Кому потом нужны будут эти дети, заброшенные педагогами на год? И нет, далеко не везде возможно самообразование, да и с чего бы вдруг. Человек поступил в вуз, колледж. Иногда платно. И сам себя обучай? А смысл какой?» – пишет egOza.

Следующий пост о поступлении в регион партии в 40 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса снова вызвал ажиотаж среди работников дошкольных и школьных учреждений. Часть из них не хочет ставить прививку: «Почему заставляют воспитателей прививаться??? Грозят закрыть сады, если не привьются. Не надо рассказывать, что всё у нас добровольно. Слышали уже, когда медиков пугали», – отмечает yuliyadaubert.

Другие пользователи не уверены в качестве препарата. «Как в этой стране могут изготовить вакцину, если даже дороги нормально не могут почистить?!» – комментирует kristina_osinceva92. А кто-то беспокоится о том, что может остаться без прививки. «Записывалась на вакцину уже 3 раза, начиная с 28 декабря 2020 года. 2 раза по номеру 122 и 1 раз на сайте больницы. Ждите когда позвонят из вашей поликлиники. Прошёл месяц...» – пишет nataliagladkich.

Под публикацией о визите в Нижний Тагил читатели просят губернатора обратить внимание на развитие спорта в городе. «Уважаемый Евгений Владимирович, обратите, пожалуйста, внимание на развитие спорта в Нижнем Тагиле, и на работу руководителя управления по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики Ирины Еремеевой, которая считает, что даже велодорожки для нашего города не нужны. А так же заместитель мэра по социальной политике Валерий Суров сообщил о том, что строительство скалодрома в школе 100 будет неэстетичным, но от ЕВРАЗа получен грант на реализацию этого проекта (строительство скалодрома). Детям негде тренироваться! Очень надеемся на Вашу поддержку!» – сообщила e.katerina.grishina.

И, наконец, вопрос уральцев, который держится в топе по популярности, – открытие международного авиасообщения в Кольцово. Подобные комментарии встречаются под многими постами.

«Почему в Кольцово не открывают международное сообщение? Почему Казань, Новосиб, Калининград выбили за собой такое право, а мы сидим и тут такие скромные. И с нами весь огромный округ», – интересуется aksenova9483.

Напомним, в прошлом году жители Свердловской области жаловались губернатору на исчезновение витамина D3 из аптек, рестораторы Екатеринбурга требовали полностью снять ограничения с работы заведений общепита, горожане ставили под сомнение вакцину от коронавируса «Спутник V», а также высмеяли губернатора за рекламу хлеба и воды.

Екатеринбург, Анна Темрук, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 26.01.21

Конкурсная комиссия закрыла обсуждение документов кандидатов в мэры Екатеринбурга. / Уралец зарезал знакомую за шутку про «космонавта». / Екатеринбург превратился в Грязьбург (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»