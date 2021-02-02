«Единая Россия» ждет избирателей на электронных праймериз, политологи настроены скептично

Праймериз «Единой России» для отбора кандидатов в областное заксобрание и Госдуму в Свердловской области с большой долей вероятности пройдут на платформе сайта госуслуг. Это подтвердил «Новому Дню» депутат Государственной думы Максим Иванов, которого «Единая Россия» назначила уполномоченным партии на избирательных кампаниях в Госдуму, заксобрание и органы МСУ в Свердловской области.

Депутат сообщил, что сейчас идет отбор регионов, в которых электронное голосование будет и на самих выборах. «Надеемся на достаточно высокую активность избирателей. Пока ориентируемся на первую модель праймериз», – сообщил Максим Иванов. Напомним, первая модель – это та, в которой участвовать могут все желающие, независимо от членства в «Единой России».

Политолог Сергей Мошкин считает, что электронные праймериз серьезно добавят выдвинувшимся от ЕР головной боли. «Для кандидатов это крайне сложно и в организационном, и в финансовом плане. И много неожиданностей по финалу, – считает эксперт. – По опыту прошлого года в Челябинске и Кургане – нужно не только зарегистрироваться на «Госуслугах», но и подать заявку о своем желании голосовать. Обычный обыватель исполнять эти процедуры не бросится. И вот это для кандидатов головная боль – где найти по щелчку таких живых людей? Легче будет тем, у кого много работников, которых можно в принудительном порядке заставить это сделать. А кто не обладает такими возможностями, извините, остается только подкуп. Кандидат вынужден тратить серьезные деньги на процедуру с непредсказуемым результатом. Опыт показал, что на платформе госуслуг голоса считают достаточно честно. Но узнать заранее, сколько сторонников у твоего соперника, невозможно. Многие кандидаты взвоют».

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 25 января 2021 года на портале госуслуг в Свердловской области было зарегистрировано 3 млн 839 тысяч 360 человек. Между тем число граждан, имеющих право голоса на выборах и референдумах, почти на 525 тысяч меньше, чем зарегистрировано на «Госуслугах», – по состоянию на 1 января 2021 года в Свердловской области было 3 млн 314 тысяч 682 избирателя. Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств за 2019 год составляет 74,3%. За 2020 год данных пока нет.

По мнению Мошкина, большой процент граждан, зарегистрированных на «Госуслугах», еще ни о чем не говорит – там много подростков, уже получивших паспорт, но еще не имеющих права голоса. «Молодые люди могут активно пользоваться «Госуслугами». Но праймериз – другое дело. Разница в числе голосов за разных кандидатов может составлять считанное количество. За одного – пять, за другого – три. Это будет соревнование мобилизационных машин – кто сколько приведет», – предполагает Сергей Мошкин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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