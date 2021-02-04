В суде по делу Владимира Васильева не удалось допросить врачей, отвозивших его с места ДТП в больницу

Сегодня в Ленинском райсуде состоялось очередное заседание по делу Владимира Васильева, обвиняемого в ДТП, в котором погибли два человека. Оно оказалось коротким.

Трансляция заседания была организована на интернет-странице суда «ВКонтакте». Сегодня по предложению прокурора должны были допросить трех медиков из бригады скорой помощи, доставивших Васильева с места ДТП в больницу. Но свидетели не явились. Прокурор попросил зачитать их показания, данные на стадии досудебного следствия. Но против выступил адвокат Васильева. По его словам, в суд вызвали только тех медиков, которые подтверждают версию обвинения, а надо допросить всю бригаду. Гособвинитель не возражал. Заседание вновь отложено, чтобы вызвать и других медработников, теперь – на 24 февраля.

Как уже писал «Новый День», жуткое ДТП у ТРЦ «Алатырь» случилось рано утром 4 августа 2019 года. Автомобиль KIA Rio под управлением 23-летнего Владимира Васильева сначала задел SsangYong, затем влетел в «Ладу», стоящую на светофоре. И водитель, и пассажир «Лады» погибли на месте.

Вынести решение по этому делу суд не может до сих пор. Камнем преткновения стал вопрос – был ли Васильев пьян в момент ДТП. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но уже в октябре следователи засомневались, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты предположили, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. 15 января 2021 года Васильев-старший отказался давать показания в суде, сославшись на 51-ю статью Конституции – гражданин вправе не свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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