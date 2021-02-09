Свердловские «яблочники» потребовали освободить арестованных сторонников Навального

Свердловское отделение «Яблока» выступило с публичным требованием освободить всех политзаключенных. К ним партия относит арестованных за участие в несанкционированных акциях протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального. В частности, это координатор екатеринбургского штаба Алексей Гресько, который сегодня получил 15 суток административного ареста в Москве, волонтеры штаба Виктория Райх и Ирина Норман, помещенные под стражу, а также правозащитник Сергей Тиунов, который получил 30 суток ареста за повторное административное нарушение.

«Такая ситуация свидетельствует о том, что наша правоохранительная система произвольно трактует нормы права и лишает свободы граждан из соображений политической целесообразности и из страха перед обществом, более того использует изощренные методы привлечения к ответственности, когда к только что освободившемуся человеку применяют все новые и новые наказания. Мы считаем не законными, не справедливыми и бесчеловечными такие действия российских властей. Наказание граждан за реализацию их конституционного права на свободу мирных собраний не допустимо в современном правовом государстве, и это не в рамках тех традиций, что сложились в нашем регионе и Екатеринбурге», – говорится в заявлении свердловского «Яблока».

Ранее руководитель реготделения Максим Петлин в беседе с «Новым Днем» отмечал, что согласен с позицией лидера партии Григория Явлинского, критиковавшего политику Алексея Навального, но при этом просил обратить внимание на другие моменты в нашумевшей статье «Без путинизма и популизма».

«Почему-то мало кто обратил внимание, что в статье есть требование провести международное расследование попытки отравить Навального, а дальше идет речь о том, что необходимо освободить политзаключенных. Явлинский говорит о том, что у него есть различия с Навальным, и это правильно. Что касается обвинений, что статья якобы написана по кремлевскому темнику… Мы с Григорием Алексеевичем несколько раз общались на тему Навального, и эти формулировки я слышал от него давно. Он проговаривал эти вещи неоднократно, но непублично. Сейчас он облек все это в форму статьи. Это его мысли о Навальном, а не строчки Кремля», – говорил Петлин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.02.21

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