Мать-сектантка, истязавшая сына, направлена на принудительное лечение

Сегодня Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение женщину 1984 г.р., которая состояла в секте «Ученики Иисуса Христа» и по указанию основательницы секты истязала своего 7-летнего сына.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в секту женщина вступила в 2019 году. Организатор секты Земфира Гайнуллина требовала от своих адептов подвергать детей жестоким телесным наказаниям. Мать 7-летнего ребенка подчинялась этому требованию. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, женщина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем суд назначил ей принудительные меры медицинского характера.

Как уже писал «Новый День», несколько лет назад жительница Уфы Земфира Гайнуллина основала религиозную общину, требуя от участников жестоко наказывать своих детей. В декабре 2017 года она завлекла в секту екатеринбургскую семью Казанцевых. Глава семейства Иван Казанцев, следуя указаниям Гайнуллиной, постоянно избивал своих сыновей. В ноябре 2019 года отец забил до смерти младшего 9-летнего ребенка, а после закопал его тело в Юго-Западном лесопарке. Старший брат убитого мальчика также подвергался истязаниям. После раскрытия преступления 12-летнего мальчика поместили в психиатрическую лечебницу. С декабря 2019 года Иван Казанцев и Земфира Гайнуллина находились в СИЗО. Сейчас они оба отправлены судом в психиатрические больницы: Казанцев – 5 февраля, Гайнуллина – 10 февраля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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