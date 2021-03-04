В Ленинском суде продолжаются прения по делу о смертельном ДТП у «Алатыря». Журналистов не пустили в зал

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга продолжаются прения по резонансному уголовному делу Владимира Васильева. Его обвиняют в том, что в августе 2019 года он, будучи пьяным, угнал машину своего спящего друга и попал на ней в ДТП, в котором погибли два человека. Вчера государственный обвинитель запросил для Васильева 13 лет лишения свободы и три года запрета на вождение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в прениях должен выступить адвокат подсудимого. Ожидается также, что Васильев скажет свое последнее слово. В актовом зале, где будет идти трансляция заседания, собралось много журналистов: в зал представителей прессы не пустили.

Следствие и судебный процесс длятся уже больше двух лет. Судьба подсудимого зависит от того, признает ли суд, что в момент ДТП Васильев был пьян. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но в октябре следователи засомневались в том, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты выяснили, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. 15 января 2021 года Васильев-старший отказался давать показания в суде, сославшись на 51-ю статью Конституции – гражданин вправе не свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук

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