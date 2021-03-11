Павел Дацюк об удалениях в матчах «Автомобилиста»: «Хоккей – мужская игра. Я никогда не приветствую нырки»

Капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк прокомментировал заявление клуба о судействе в проигранной серии с «Авангардом». Накануне екатеринбургская команда потерпела четвертое поражение в 1/8 Кубка Гагарина и завершила сезон.

На послематчевой пресс-конференции Дацюка спросили, поддерживает ли он позицию клуба о несправедливом судействе в двух домашних играх «Автомобилиста».

«Вы мастерски меня подводите к штрафу. Не сказать бы, что здесь дело судей. Но все-таки хоккей – это мужская игра, и я никогда не приветствую нырки или еще что-то. Хотел бы, чтобы наш хоккей остался хоккеем. Возьмем пример защитника Вилле Покки. Ему попала шайба, разбила лицо, ему зашили все, и он вышел играть. Такие примеры стоят у меня перед глазами. А не так, когда прыгают, а потом через смену опять выходят. Я не хотел бы приходить с детьми на хоккей и видеть актерское мастерство. Не готов пить победу, если она так достается. Эти тенденции мне не нравятся. Хотел бы оставить их за бортом», – заявил Дацюк.

Напомним, после поражения в четвертом матче серии, который состоялся 8 марта в Екатеринбурге, «Автомобилист» выпустил эмоциональное заявление по поводу работы арбитров. Екатеринбуржцев возмутил спорный момент, который произошел за две минуты до конца основного времени, когда уральская команда вела в счете 3:2. Нападающий «Автомобилиста» Чарльз Геноуэй был удален за подножку Риду Буше, после чего «Авангард» сравнял счет и перевел встречу в овертайм, где одержал победу. Падение омского нападающего в екатеринбургской команде назвали «откровеннейшим нырком». Департамент судейства КХЛ ответил на запрос клуба, что в этом эпизоде не было симуляции. За критику судей КХЛ оштрафовала «Автомобилист» на 300 тысяч рублей – за нарушение регламента лиги.

После вылета из плей-офф екатеринбургский клуб на своем сайте привел статистику удалений у команд КХЛ по итогам стартовых четырех матчей 1/8 Кубка Гагарина. Согласно этим данным, «Автомобилист» вошел в число клубов, у которых от 14 до 19 таких удалений. У «Авангарда» подобных штрафов – 8.

«Отметим, что, по итогам регулярного чемпионата «Авангард» занял 10-е место по количеству штрафных минут, заработав за 60 матчей 236 малых двухминутных штрафов и 5 больших пятиминутных. В среднем омичи удалялись 4 раза за игру – как видим, в четырех матчах серии против нашей команды их привычные показатели снизились вдвое – всего до 2 удалений за матч. Для сравнения: «Автомобилист» занял по штрафному времени 13-е место в регулярке, заработав 212 малых штрафов и 7 пятиминутных – в среднем по 3,65 удаления за матч. Примерно такой же показатель сохранился и в данной серии – 3,5 удаления за матч», – говорится в сообщении «Автомобилиста».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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