В Свердловской области сформирован список кандидатов-одномандатников в Госдуму от «Единой России»

В «Единой России» определились, кто пойдет на выборы в Госдуму по избирательным округам в Свердловской области. Список кандидатов был сформирован по итогам партийных слушаний с претендентами, которые прошли в начале марта. По данным «Нового Дня», Зелимхан Муцоев, Максим Иванов, Алексей Балыбердин, Лев Ковпак, Сергей Чепиков и Антон Шипулин получили в федеральном руководстве партии предварительное согласие на переизбрание. Остается открытым вопрос по Андрею Альшевских, который был избран от Свердловского избирательного округа.

«Партии нужны популярные люди в Госдуме. Слушания – это фильтр кандидатов перед праймериз. Претенденты встречались с [секретарем генсовета ЕР] Андреем Турчаком и губернатором Свердловской области. На самом деле все просто: приходи, подтверждай своими делами кандидатуру, и тогда попадешь в список», – рассказал агентству один из партийцев, который участвовал в слушаниях.

В беседе с «Новым Днем» Андрей Альшевских уклончиво ответил на вопрос об участии в праймериз ЕР. «Выдвижение длится с 10 марта по 29 апреля, поэтому у меня пока есть еще время. Что касается слушаний для кандидатов, то этот вопрос лучше задать партии», – заявил он.

Ранее «Новый День» писал, что «Единая Россия» проводит для кандидатов в депутаты Госдумы и заксобрания специальные собеседования. Претенденты должны презентовать предвыборную программу и свой избирательный штаб, представить социологию по округу и указать источник финансирования кампании. Потенциал кандидата оценивают нанятые политтехнологи и члены политсовета «Единой России». Как стало известно агентству, слушания кандидатов в Госдуму состоялись с 3 по 7 марта. Собеседования с претендентами на депутатские мандаты в свердловском заксобрании начнутся с 15 марта. Действующие депутаты ЕР уже активно готовятся к кампании.

Праймериз «Единой России» пройдут по открытой модели – преимущественно онлайн с 24 по 30 мая. Голосовать смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели путем верификации через «Госуслуги», сообщает сайт партии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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