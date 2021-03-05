«Будем работать классическими методами»: как единороссы заксо готовятся к переизбранию

В ближайшие дни свердловское отделение «Единой России» назначит праймериз для отбора кандидатов в депутаты регионального заксобрания. Предварительное голосование пройдет в последнюю неделю мая, возможно, в смешанной форме – шесть дней электронного голосования и один день работы счетных участков. Окончательное решение будет принято региональным политсоветом партии. Выдвижение кандидатов должно начаться с 10 марта. Как писал «Новый День», в этом году ЕР задействует новый формат работы с участниками праймериз. Кандидаты, которые собираются баллотироваться в депутаты по одномандатным округам, должны презентовать партийному руководству свою предвыборную программу и представить план ведения кампании.

«Новый День» пообщался с несколькими «окружными» депутатами-единороссами, которые активно готовятся к переизбранию. Они отказались комментировать свое участие в партийных слушаниях, сославшись на внутренние дела «Единой России», но с охотой рассказали, как будут вести кампанию.

Так, Владимир Смирнов, избиравшийся в заксо в 2019 году от Орджоникидзевского округа Екатеринбурга, сообщил, что будет использовать классические методы: встречи с избирателями во дворах, организацию уличных праздников, помощь районным общественным организациями (от покупки билетов в кино до юридических консультаций), работу в депутатской приемной.

«Социология по округу существенно не менялась за последние годы. Дело в том, что оппоненты, который идут на выборы, как правило, не предпринимают никаких усилий. И они меняются постоянно. А я, получается, избирался уже три раза от Орджоникидзевского, начиная с 2017 года. Узнаваемость есть, наши опросы это подтверждают», – отметил Смирнов.

Депутат Сергей Никонов рассказал агентству, что уже четыре дня работает в своем избирательном округе – Красноуральском. «Настроения избирателей, конечно, разные. Но я считаю главным залогом те позитивные изменения, которые происходили в течение пяти лет. Во всех городах моего округа (это Качканар, Кушва, Красноуральск, Верхняя Тура, Лесной, – прим. ред.) были реализованы почти все программы, строились школы, детсады, ФОКи. В трех из пяти городов объекты или построены, или находятся в завершающей стадии строительства. Так что если меня люди поддержат, то буду выдвигаться на новый срок. Будем выстраивать прямой и откровенный диалог с жителями», – поделился депутат.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина, несколько созывов избиравшаяся от Богдановичского округа, сообщила «Новому Дню», что планирует снова выставить свою кандидатуру.

«Перед выборами я всегда отчитываюсь перед избирателями о своей деятельности за прошедший срок. И внимательно слушаю, какие проблемы еще не решены. Социологические исследования? Их делала партия, лучше там спрашивать. Я считаю, неважно – есть соцопрос, нет соцопроса. Если депутат не работал, то ему будет сложно поправить ситуацию до мая. Я постоянно работаю в округе», – заявила она.

Тем не менее, к электронному голосованию на праймериз кандидаты относятся пока настороженно. Людмила Бабушкина заметила, что «не все депутаты понимают, как вписаться в этот процесс». Сергей Никонов считает, что трудностей не должно возникнуть, так как люди даже в небольших городах за год пандемии научились пользоваться интернет-сервисами.

«Да, есть такой стереотип, что на выборы ходят, в основном, старшее поколение, а молодежи интереснее на митинги сходить, – отметил Владимир Смирнов. – Но в моей депутатской приемной уже все настроено, чтобы вести разъяснительную работу с пожилыми людьми и учить их пользоваться порталом «Госуслуги». Я достаточно молодой депутат, и думаю, у нас все получится в интернете. Сам часто провожу приемы, у меня есть соцсети, знаю, как себя правильно вести в них».

Как уже сообщалось, праймериз «Единой России» пройдут по открытой модели. То есть, в предварительном голосовании смогут участвовать все желающие избиратели.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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