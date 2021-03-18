Кого примет «Единая Россия» в первую тройку вместо героя-летчика: мнения политологов

Несмотря на то, что официально «Единая Россия» отвергает любую возможность формирования первой региональной тройки на выборах в Госдуму до окончания праймериз, в кулуарах уже давно называют те или иные имена. Не так давно «Новый День» писал, что, возможно, тройка будет выглядеть следующим образом: Евгений Куйвашев, Павел Крашенинников, Дамир Юсупов. Но теперь выясняется, что героический летчик не спешит менять небо на кресло в Госдуме. «Новый День» предположил, что в свете коронавирусных событий 2020 года в списке мог быть появиться врач, и спросил, что думают об этом политологи.

«Если говорить о врачах, то мне в голову сразу приходит имя человека, который, безусловно, достоин представлять нашу область в Государственной думе, – это Семен Спектор, – заявил «Новому Дню» директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, д.ф.н, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин. – Единственная проблема – это, конечно, то, что он уже возрастной человек, его уже сложно привлечь ко всем этим процедурам. Но его все любят, все уважают, поэтому его нахождение там было бы вполне законно и оправданно.

Если дальше искать среди врачей – то, напомню, было время, когда в списки попадали не очень известные широкой публике врачи, и они даже становились депутатами Госдумы (Лариса Фечина, – прим. ред.). Есть врачи, получившие награды за борьбу с коронавирусом. Причем лично я взял бы не главного врача, а рядового, как говорят сами медики, линейного специалиста. Это было бы одно из тех решений, которое приняли бы все жители Свердловской области, которые понимают, насколько труден был в прошлом году труд врача. С другой стороны, такой кандидат и в партии лоббировал бы интересы медиков, то есть такой выбор имел бы не только политическое, но и социальное значение». Гагарин добавил, что было бы неплохо, если бы в тройке появилась женщина – это выглядит более привлекательно для электората.

Директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин согласился с «Новым Днем» в том, что с прошлого года статус врачей кардинально поменялся, люди увидели, какая колоссальная работа делается медиками. Но давать прогнозы по именам еще рано: пока ситуация слишком неопределенная, окончательный список будет только после окончания праймериз, а процедура только что началась. Однозначно, по его мнению, можно говорить лишь о том, что в тройке будет Павел Крашенинников. Под вопросом даже губернатор – возможно, он возглавит первую тройку на выборах не в Госдуму, а в заксобрание.

Вообще же, считает Андрей Мозолин, есть разные резоны формирования «первой тройки». «Вспомните выборы 2018 года в ЕГД. Первая тройка состояла из практически неизвестных людей (Сергей Воронин, Анастасия Немец, Тимофей Жуков, – прим. ред.), но они принесли партии свои плюсы: это были новые лица, без негативного бэкграунда. Я не исключаю и такого варианта».

Кроме того, Мозолин напомнил, что президент призвал оценить заслуги волонтеров в период пандемии, и исходя из этого предположил, что место может получить кто-то из них, условно рассуждая, Жанна Рябцева. И, как и его коллега Гагарин, добавил, что женщина в составе тройки – это хорошее решение.

Интересно, что в момент подготовки этого материала губернатор Евгений Куйвашев написал в своем инстаграме пост, в котором рассказал о династии врачей-онкологов: Надежды Юкачёвой, которая уже на пенсии, и ее детях – Сергее Юкачёве и Елене Пашковой, которые и сейчас работают в областном онкодиспансере. «Эта замечательная врачебная династия спасла и продолжает спасать жизни сотням пациентов. Сердечное спасибо вам и всем специалистам-онкологам за ваш самоотверженный труд», – написал губернатор.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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