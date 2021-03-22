Губернатор Куйвашев подал документы на праймериз в Госдуму

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня подал документы для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму по единому федеральному округу.

«Главное (в участии в процедуре предварительного голосования) – поддержать предстоящие выборы, поддержать своих товарищей (по партии). И, естественно, раскрыть планы, которые мы собираемся реализовать, привлечь широкое внимание общественности к программам кандидатов, программе партии по развитию нашей области и страны», – сказал Евгений Куйвашев.

Как уже сообщал «Новый День», по мнению экспертов, если Москва решит, что губернатор Куйвашев возглавит партийный список, то ему придется сменить информационную политику и чаще выезжать в народ, общаться с людьми. Тем более надо репетировать собственную губернаторскую кампанию, которая тоже не за горами.

Добавим, по неписаным законам партийной этики, губернаторы, возглавившие партийный список «Единой России», после выборов должны отказаться от депутатского мандата. Однако напрямую такое требование нигде не прописано, и теоретически Евгений Куйвашев вполне может претендовать на место в думе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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