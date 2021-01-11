«Зачистив поляну», Куйвашев будет вынужден сам идти в народ перед выборами в Госдуму

Новый год ставит перед губернатором Евгением Куйвашевым очередную непростую задачу. Помимо решения проблем с коронавирусом, огромным госдолгом области и экономическим кризисом, губернатору, скорее всего, весной придется пойти «в народ», чтобы объяснить людям, что все не так уж плохо, а партия «Единая Россия» – не такая уж неприятная.

По мнению политтехнолога Александра Пирогова, это может случиться, если Москва решит поставить губернатора во главе общеобластной тройки «Единой России» на выборах в Госдуму. «То, как Куйвашев выстроит свою стратегию в этом году, будет зависеть от его личного рейтинга и сценария выборной кампании. Этот вопрос, конечно, будет решаться в Москве – будут ли губернаторы возглавлять списки или вместо них поставят каких-то других «паровозов», – предполагает эксперт. – Там, где рейтинг губернаторов достаточно высок, их личный рейтинг будут «скрещивать» с рейтингом партии. Если Москва решит, что губернатор Куйвашев возглавит партийный список, то ему придется сменить информационную политику и чаще выезжать в народ, общаться с ним, никуда от этого не денешься. Тем более надо репетировать собственную губернаторскую кампанию, которая тоже не за горами. Вопрос о том, возглавит ли губернатор список, мне кажется, должен решиться до конца зимы, так что времени действительно немного».

По мнению Пирогова, в целом рейтинг у Куйвашева неплохой. Отчасти – потому, что его самые сильные конкуренты – Носов и Бурков – разъехались по другим регионам. Других ярких политиков в регионе нет. Так что теперь он остался один на один со своим рейтингом. Вторая причина – то, что излишняя публичность не всем подходит, и губернатор, вероятно, это понимает, потому и не слишком часто появляется на публике: «Если сравнивать его с экс-губернатором Росселем, который почти каждую неделю выезжал в какую-нибудь проблемную территорию, то хочу заметить, что у каждого – свои методы управления, – отметил Пирогов. – То, что он не господствует в информационном пространстве, может быть и хорошо, и плохо. Вот Александр Геннадьевич Высокинский пытался выступать везде где только можно, и что?.. Есть вопросы, которые требуют тишины. Излишнее появление на публике подходит не всем. Для Росселя это было органично, для того же Высокинского – нет. Иногда лучше поработать кулуарно, в тиши. А у Куйвашева это неплохо получается, как аппаратный игрок он решает то, что его беспокоит. Но, конечно, если он возглавит партийный список, информационную политику придется изменить».

Как уже писал «Новый День», с начала пандемии губернатор Евгений Куйвашев прекратил «живые» контакты с журналистами и населением и свел все общение к публикации постов в Instagram. Но в ответ получил бесконечный поток критики в свой адрес. Губернатора ругали за бессодержательные ответы и нерешительность в снятии карантина. На всех брифингах по итогам заседания оперштаба региона выступал заместитель Куйвашева Павел Креков. При этом на пресс-конференции в декабре Евгений Куйвашев рассказал, что поставил прививку от коронавируса еще летом и с тех пор чувствует себя в безопасности. «Может, даже бессмертным [чувствую себя]», – заявил Евгений Куйвашев. Выйдет ли «бессмертный» губернатор в поля – покажут ближайшие месяцы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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