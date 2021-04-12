Куйвашев ответил на вопрос о следующих губернаторских выборах

Евгений Куйвашев пока не решил, будет ли он участвовать в губернаторских выборах 2022 года. Об этом он рассказал в интервью «Деловому кварталу».

«Моя зона ответственности – повышение качества жизни людей, поиск возможностей для новых преобразований. Чего-то удается достичь быстро, над чем-то приходится биться годами. Но я уверен, что люди видят: Свердловская область не стоит на месте. И я благодарен уральцам, поддержавшим меня на выборах. А пойду ли я снова, поживем – увидим. У меня еще около полутора лет текущего срока впереди, и это немалое время, которое нужно потратить с максимальной пользой», – заявил губернатор.

Добавим, в марте Евгений Куйвашев подал документы для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму по единому федеральному округу. Если рассуждать чисто теоретически, то в случае победы на выборах Куйвашев может отказаться от губернаторства и уйти в Госдуму.

Напомним, в 2012 году Евгений Куйвашев стал одним из последних в России назначенных губернаторов. 29 мая за предложенного президентом РФ Владимиром Путиным претендента проголосовало 46 из 48 присутствующих депутатов заксо. Двое высказались против. Представлял кандидата полпред Игорь Холманских, Куйвашев выступил с 15-минутной речью. А уже с 1 июня 2012 года вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые всенародные выборы губернаторов. На губернаторских выборах 2017 года за Куйвашева проголосовали 62,16% избирателей, пришедших на участки. Явка составила 37,33%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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