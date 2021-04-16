На праймериз ЕР заявился второй замгубернатора

Сегодня на праймериз ЕР по выборам депутатов заксобрания подал документы заместитель губернатора Азат Салихов, отвечающий в правительстве за взаимодействие с силовиками.

Как сообщили в оргкомитете праймериз, Салихов намерен баллотироваться в заксо по Красноуфимскому округу.

Напомним, ранее документы на праймериз подал замгубернатора Алексей Шмыков, который всего 2,5 месяца назад получил контроль над министерствами промышленности и науки; природных ресурсов и экологии; АПК и потребительского рынка; департаментом ветеринарии.

Ожидается, что в понедельник, 19 апреля, документы на праймериз сдаст вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

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