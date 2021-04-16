Вице-спикер заксо Виктор Маслаков подал документы на праймериз ЕР

Вице-спикер заксобрания, член совета директоров АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков сегодня подал документы для участия в праймериз «Единой России» по Ленинскому одномандатному округу.

Как уже сообщал «Новый День», в действующий созыв Виктор Маслаков был избран по списку эсеров, но сейчас решил пойти другим путем. Напомним, в марте вице-спикер сообщил, что строительство медицинского кластера в Академическом районе официально получит поддержку со стороны правительства и партии «Единая Россия». «Сложение усилий, прежде всего, позволит строительство ускорить – и, в том числе, оперативно решить существующие организационные и юридические вопросы. Это действительно важно, поскольку концептуально будущий кластер настолько же масштабен, насколько и востребован», – сообщил тогда Маслаков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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