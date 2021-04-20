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Вторник, 20 апреля 2021, 15:27 мск

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Людмила Бабушкина подала документы на праймериз в заксо

Фото СРО ЕР

Председатель заксо Людмила Бабушкина намерена снова участвовать в региональных выборах.
Как сообщили РИА «Новый День» в оргкомитете праймериз, Бабушкина подала документы на предвыборы в заксобрание по Богдановичскому одномандатному округу и там же по территориальной группе.

Отметим, по той же тергруппе заявились действующий депутат Алексей Коробейников и председатель совета директоров компании «Молочный кит» Сергей Майзель.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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