Людмила Бабушкина подала документы на праймериз в заксо

Председатель заксо Людмила Бабушкина намерена снова участвовать в региональных выборах.
Как сообщили РИА «Новый День» в оргкомитете праймериз, Бабушкина подала документы на предвыборы в заксобрание по Богдановичскому одномандатному округу и там же по территориальной группе.
Отметим, по той же тергруппе заявились действующий депутат Алексей Коробейников и председатель совета директоров компании «Молочный кит» Сергей Майзель.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 20.04.21
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