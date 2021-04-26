«Яблоко» выдвинет в заксо девушку, сидевшую на дереве в сквере

Свердловское отделение партии «Яблоко» определилось с кандидатами в заксо по пяти из 25 одномандатных округов.

Как сообщил на своей странице в соцсети лидер свердловских яблочников Максим Петлин, по Асбестовскому округу выдвинут замдиректора ДИВСа Геннадий Севастьянов, по Краснотурьинскому – Алена Смышляева, известная тем, что с ее сидения на дереве в сквере у драмтеатра в 2019 году началось противостояние в сквере.

По Верх-Исетскому округу предварительно выдвинут активист Владислав Постников, экс-координатор свердловского отделения «Открытой России».

По Кировскому округу пойдет предприниматель Владимир Чуваков, по

Орджоникидзевскому округу – председатель местной ячейки «Яблока» Альберт Хустнутдинов.

Добавим, что соперником Севастьянова может стать бывший жириновец, а нынче – участник праймериз ЕР Михаил Зубарев, Смышляевой – действующие депутаты заксо Петр Соколюк и Виктор Бабенко, Постникова – депутат ЕГД Сергей Мелехин или врач Константин Савинов, Чувакова – сотрудник исполкома ЕР Степан Ветошкин, Хустнутдинова – депутат Владимир Смирнов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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