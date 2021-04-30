Политолог объяснил нашествие мэров на праймериз ЕР в заксобрание

Большое количество действующих и бывших глав муниципалитетов среди участников праймериз ЕР по выбору кандидатов в заксобрание значит не то, что все они внезапно захотели сменить род деятельности, а то, что партии не на кого больше рассчитывать в плане мобилизации избирателей.

Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» политолог Сергей Мошкин. «Причина этого явления – та же, что и в случае с губернатором во главе списка в Госдуму. У «Единой России» наблюдается кадровый дефицит и низкий рейтинг. Поэтому кому-то пришло в голову поставить во главе территориальных групп глав городов, особенно тех, кто пользуется поддержкой у населения, – считает эксперт. – Участие мэра в праймериз стимулирует всю административную машину. И чиновникам проще объяснить задачу своим подчиненным: «Это же наш идет, это мы для него делаем!». Если глава достаточно популярен, это стимул. Мандат депутата заксобрания медом не намазан, это просто технология, плод договоренностей. Тем более речь идет о списках: даже если эти мэры получат мандат, они просто откажутся от него и передадут следующему».

Как уже писал «Новый День», участие в праймериз ЕР намерены принять: глава МО Алапаевское Константин Деев; бывший мэр Богдановича Владимир Москвин; мэр Берёзовского Евгений Писцов; сразу два мэра Ирбита: бывший (Геннадий Агафонов) и действующий (Николай Юдин); мэр Кировграда Александр Оськин; глава Волчанска Александр Вервейн; бывшая глава Нижней Салды Елена Матвеева; бывший глава Полевского Александр Ковалев; глава Новой Ляли Сергей Бондаренко; мэр Сысерти Дмитрий Нисковских.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.21

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